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Vali Recep Soytürk’ün 15 Temmuzmesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 18:08
Vali Recep Soytürk’ün 15 Temmuzmesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Soytürk, Büyük Türk Milletinin nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuzda olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip olarak hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edeceğini belirtti. Soytürk, "Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır. Rengini şehitlerimizin kanından alan Ay Yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, siyasi parti genel başkanları, ordumuzun sağduyulu vatanperver komutanları, askerimiz, polisimiz ve milletimizle bir bütün olarak hainlere karşı mertçe, dik durarak, tanklara karşı göğüslerini siper ederek, canları pahasına hain kalkışmayı engellemiş ve devlet-millet bütünleşmesiyle tarihe altın harflerle nakşedilecek bir zafere imza atmışlardır. Yazılı ve görsel basınımızın da bu süreçte yayınları ile takdire şayan bir şekilde tek vücut olması muhakkak ki bu hain kalkışmanın püskürtülmesinde önemli bir rol üstlenmiştir.Büyük Türk Milleti; nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuzda olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip olarak hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir. Milletimiz tıpkı 720 yıl önce Söğüt’te, 566 yıl önce İstanbul’da olduğu gibi, Anadolu topraklarını hayat alanı olmanın ötesinde istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırarak, bu ülkeyi kendisine yar etmemek için saldıranlara karşı 104 yıl önce Çanakkale’de, Kut’ül Ammare’de, Dumlupınar’da ne cevap vermişse, 15 Temmuz’da da aynı cevabı vererek tarihteki mümtaz yerini almıştır. Bu duygu ve düşücelerle, Şanlı bayrağımızın dalgalandığı her karış toprak için demokrasi ve milli irade mücadelesinin bedelini canlarıyla ödeyen, vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehit ve kahraman gazilerimizi, minnet, şükran, rahmet ve tazimle anarken, çok kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyor, tüm halkımızın şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 18:08
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