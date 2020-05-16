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Korona Virüs

Vali rakam verdi! Türkiye'deki koronavirüs cezalarının yarısı Gaziantep'te

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte koronavirüs denetimlerinde bugüne kadar 92 bin 714 kişiye 144.3 milyon lira ceza yazıldığını bu cezalarında Türkiye'de yazılan cezaların yarısını oluşturduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:00:00 -
Vali rakam verdi! Türkiye'deki koronavirüs cezalarının yarısı Gaziantep'te

Türkiye geneline oranla koronavirüs vakalarında artış yaşanan Gaziantep'te, denetimlerde uygulanan cezanın da Türkiye'de yazılan cezaların yarısını oluşturduğu öğrenildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Valiliği'nin resmi sosyal medya adresleri üzerinden yapılan açıklamalarda, kentte bugüne kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 998 iş yeri 92 bin 714 kişiye ceza yazıldığı belirtildi.

144.3 milyon lira para cezası uygulandı

Valilik hesabından yapılan paylaşımda "Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar emniyet ve jandarma ekiplerimiz tarafından 998 iş yeri ve 92 bin 714 kişiye toplamda 144.3 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Denetimler devam edecek olup, salgın tehlikesini ortadan kaldırmak için lütfen kurallara uyalım." denildi. 

'Türkiye'de yazılan cezanın yarısı Antep'te'

Vali Gül ise daha sert tedbirler uygulanmasını isteyen bir vatandaşa cevap olarak, "Türkiye’de toplam yazılan cezanın yarısını Gaziantep'te yazdık. Sizlere büyük iş düşüyor; bu paraları öderken çok büyük sıkıntı çekeceksiniz, lütfen çevremizdeki insanları uyaralım." dedi.

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