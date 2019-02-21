Vali Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez şehit aileleri ile bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez,şehit ailelerini ve yakınlarını evlerinde ziyaret ederek, onlarla bir araya geldi.

Şehit ailelerini ziyaret sırasında Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez’e Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun eşi Fulya Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’un eşi Ünzile Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper’in eşi Kezban Alper eşlik etti.

Ziyaretlerine Besni ilçesindeki şehit aileleriyle başlayan Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, Şehit Uzman Çavuş Abidin Tanrıkolu ile Şehit Piyade Onbaşı Eren Kupal’ın ailesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde aile fertleri ile sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden Pekmez, şehit ailelerinin varsa taleplerini dinledi.

Besni ilçesindeki şehit ailelerini ziyaretinin ardından Kahta ilçesine geçerek şehit ailelerini ziyaret eden Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyet, ziyaret programı kapsamında ilk olarak 2012 yılının Eylül ayında Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından daha önce yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan Polis Memuru Murat Toprak’ın Kahta İlçesine bağlı Narsırtı Köyünde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Şehidin ailesine yakın ilgi göstererek bir süre sohbet eden Yeşim Pekmez, Şehit Polis Memuru Murat Toprak’ın köydeki mezarını da ziyaret ederek karanfil bırakıp, dua etti.

Şehit Polis Memuru Murat Toprak’ın ailesini ziyaretin ardından Kahta ilçe merkezine geçen Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyet, 2016 yılının Ağustos ayında Diyarbakır’ın Çınar İlçesinde Bölge Trafik Denetleme Şube Amirliğine bölücü terör örgütü mensuplarının yaptıkları hain saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Nazif Kaplan’ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin eşiyle bir süre sohbet ederek herhangi bir taleplerinin olup olmadığını soran Yeşim Pekmez, şehidin çocukları Emir ve Ali’yi kucağına alarak yakın ilgi gösterip çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Yeşim Pekmez, “Aziz vatan topraklarımızın üzerinde şanlı bayrağımız altında birlik, beraberlik ve huzur içerisinde hayatımızı sürdürüyorsak ve geleceğe umutla bakabiliyorsak tüm bunları al bayrağı kefen bilen, namusu, şerefi, vatanı, bayrağı ve milli egemenliği uğuruna şehadet şerbeti yudumlayarak can veren aziz şehitlerimize ve kanlarını döken kahraman gazilerimize borçluyuz. Onların haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Vatan onlara minnettardır. Onların geride bıraktığı, anne, baba, eş ve çocukları bizim en kıymetli emanetlerimizdir. Onların sevinci bizim sevincimiz, üzüntüleri bizim üzüntümüzdür. Birlik ve dirayetimizin bozulmaması için kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum” diye konuştu.