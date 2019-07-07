Vali Pekmez’den baş sağlığı ziyareti Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, annesi vefat eden Sincik İl Genel Meclisi Üyesi Abuzer Yaşar’a taziye ziyaretinde bulundu.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, annesi vefat eden Sincik İl Genel Meclisi Üyesi Abuzer Yaşar’a taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Pekmez, beraberinde İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, Sincik Kaymakamı Faruk Doğru ile birlikte Yaşar Ailesine taziye ziyaretinde bulunmak üzere Düdan köyüne geldi.

Düdan Köyü’nde Sincik İl Genel Meclis Üyesi Abuzer Yaşar ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Yaşar Ailesi ve köy halkı ile bir süre sohbet etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.