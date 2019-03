Vali Pekmez ve beraberindekiler şehit ailelerini ziyaret etti

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıldönümü münasebetiyle vatanı ve istiklali için canını ve kanını feda etmekten çekinmeyen ve bu uğurda can veren kahraman şehitlerin ailelerini ziyaret etti.

Vali Aykut Pekmez’e eşi Yeşim Pekmez, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkan Vekili Muhittin Büyük, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve eşi Ünzile Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıldönümü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret eden Vali Aykut Pekmez Başkanlığındaki il protokolü, ilk olarak geçtiğimiz yılın Haziran ayında Bitlis İl Merkezine bağlı Çeltikli Jandarma Karakolu sorumluluk bölgesinde bulunan Aşağıyolak Köyü kırsalında icra edilen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in ailesini ziyaret etti.

Heyet daha sonra 1993 yılında Diyarbakır Eğil ilçesinde Tapu Sicil Müdürlüğü görevini yürütürken, bölücü terör örgütü mensuplarının ilçedeki Öğretmenler Lokali ile PTT Hizmet Binasını basmaları sonucu 4 kamu görevlisi ile birlikte şehit olan Aziz Durmaz’ın ailesini ziyaret etti.

Buradaki ziyaretin ardından Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, 2 Aralık 1993 yılında PKK bölücü terör örgütü üyelerinin Adıyaman merkeze bağlı Ağaçkonak Köyüne düzenledikleri silahlı ve bombalı saldırı sonucu eşi ve 5 çocuğuyla birlikte evleri yakılarak şehit edilen Geçici Köy Korucusu Mehmet Deniz’in ailesini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretlerde Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, şehit çocuklarını kucağına alarak yakın ilgi gösterip oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaretlerde şehit ailelerine yakın ilgi gösteren Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, şehit ailelerine çiçek takdim edip, üzerinde şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu Ay Yıldızlı bir tablo armağan etti.

Şehitlerimizin geride kalan ailelerinin milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleri olduğunu kaydeden Vali Aykut Pekmez, “Kutsal vatan toprakları uğruna canını ve kanını feda etmekten çekinmeyen, şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşmış, Çanakkale’den ve İstiklal Savaşından günümüze kadar nice şehitlerimiz ve gazilerimiz hürmetine bu topraklar bizlere vatan olmuştur. Bugün Anadolu’da tüten her evde bir Çanakkale şehidinin aziz hatırası vardır. Sınırların kanla çizildiği bu coğrafyadaki her aile bir Çanakkale yetimidir. Bu hal, nesilden nesile intikal eden bir şeref madalyasıdır. Bugün bu topraklar üzerinde huzur içerisinde ve özgürce hayatımızı sürdürüyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Devlet olarak kapımızda gönlümüzde şehit ailelerimize her zaman açıktır. Bu vesile ile vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Şehit aileleri ise, ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyete teşekkür etti.