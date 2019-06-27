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Vali Pekmez, köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kırsal kesimin karşılaştığı sorun ve sıkıntıların çözüme kavuşturulması amacıyla düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlarla buluşma toplantıları kapsamında merkeze bağlı 35 köy muhtarı ile bir araya geldi.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:27
Vali Pekmez, köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kırsal kesimin karşılaştığı sorun ve sıkıntıların çözüme kavuşturulması amacıyla düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlarla buluşma toplantıları kapsamında merkeze bağlı 35 köy muhtarı ile bir araya geldi.


Gerçekleşen toplantıda muhtarların köylerinde karşılaştıkları sorun ve talepleri dinleyen Vali Aykut Pekmez, köylerin sorun ve ihtiyaçları hakkında muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, sorunları ve çözüm önerilerini dinledi.


Vali Aykut Pekmez başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, bazı kurum amirleri ile merkeze bağlı köy muhtarı katıldı.


Toplantı öncesi İl Jandarma Komutanlığından Jandarma Yüzbaşı Gökhan Türköz, kırsal kesimdeki güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili slayt eşliğinde bir sunum yaptı.


Sohbet havasında gerçekleşen toplantıda Köy Muhtarlarının sorunlarını tek tek dinleyen Vali Aykut Pekmez, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında muhtarlarla görüş alış verişinde bulunarak iletilen sorunların çözüme kavuşturulması için bu sorunların takipçisi olacağını belirtti. Vali Pekmez, “Gerek merkez köylere hizmet götürme birlikleri gerekse de il özel idaresi aracılığıyla bugüne kadar kırsal kesime yönelik çok güzel hizmetlerin yapıldığını Görüyoruz. Bundan sonra da il özel idaresinin kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, köylerimizin alt ve üst yapı hizmetlerini daha da kaliteli hale getirmenin gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:27
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