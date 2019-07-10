Vali Pekmez, Koçali Baraj inşaatını inceledi

Vali Aykut Pekmez, Adıyaman’ın bereketli topraklarına can suyu olacak, içme ve sulama amaçlı bir proje olan Koçali Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında Vali Aykut Pekmez’e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, DSİ Şube Müdürü M. Emin Ertürk ve diğer yetkililer eşlik etti.

Barajın genel görüntüsüne hakim bir yerden, baraj çalışmalarını izleyen Vali Aykut Pekmez, yapımı devam eden Koçali Barajı inşaatının son durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili şantiye şefinden bilgi aldı.

Fiziki gerçekleşmenin yüzde 43 civarında olduğu ve derivasyon tünelinin tamamlandığı Koçali Barajı yılda 120 milyon kilowatt-saat enerji üretmenin yanında Adıyamanlı çiftçilerin 180 bin dönüm toprağını suya kavuşturup mahsulünü bereketlendirerek, 31,5 milyon metre küp içme suyu sağlayıp aynı zamanda şehrin içme suyunu da karşılayacak.

Koçali Barajının Adıyaman’ın sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayacağını belirten Vali Aykut Pekmez, “Koçali Barajı tamamlandığında bu topraklara bereket gelecek, ilimizin sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayacaktır. Koçali Barajı ve devam eden diğer sulama projelerin tamamen hayata geçirilmesiyle birlikte ilimizde ürün deseni sayısı artacak ve tarıma dayalı sanayide önemli gelişmeler yaşanacaktır. Böylece kuru ve geleneksel tarımdan, sulu ve modern tarıma geçiş üretim artışıyla kalmayacak, bölgeler arası gelişmişlik farkı en aza indirilerek, kırsal alanda verimlilik ve istihdam imkânları yaratılarak ekonomik ve sosyal kalkınmanın ivmesi artırılmış olacaktır” diye konuştu.