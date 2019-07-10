0553 313 94 23

Vali Pekmez, Koçali Baraj inşaatını inceledi

Vali Aykut Pekmez, Adıyaman’ın bereketli topraklarına can suyu olacak, içme ve sulama amaçlı bir proje olan Koçali Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:59
Vali Pekmez, Koçali Baraj inşaatını inceledi

Vali Aykut Pekmez, Adıyaman’ın bereketli topraklarına can suyu olacak, içme ve sulama amaçlı bir proje olan Koçali Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.


İncelemeler sırasında Vali Aykut Pekmez’e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, DSİ Şube Müdürü M. Emin Ertürk ve diğer yetkililer eşlik etti.


Barajın genel görüntüsüne hakim bir yerden, baraj çalışmalarını izleyen Vali Aykut Pekmez, yapımı devam eden Koçali Barajı inşaatının son durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili şantiye şefinden bilgi aldı.


Fiziki gerçekleşmenin yüzde 43 civarında olduğu ve derivasyon tünelinin tamamlandığı Koçali Barajı yılda 120 milyon kilowatt-saat enerji üretmenin yanında Adıyamanlı çiftçilerin 180 bin dönüm toprağını suya kavuşturup mahsulünü bereketlendirerek, 31,5 milyon metre küp içme suyu sağlayıp aynı zamanda şehrin içme suyunu da karşılayacak.


Koçali Barajının Adıyaman’ın sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayacağını belirten Vali Aykut Pekmez, “Koçali Barajı tamamlandığında bu topraklara bereket gelecek, ilimizin sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayacaktır. Koçali Barajı ve devam eden diğer sulama projelerin tamamen hayata geçirilmesiyle birlikte ilimizde ürün deseni sayısı artacak ve tarıma dayalı sanayide önemli gelişmeler yaşanacaktır. Böylece kuru ve geleneksel tarımdan, sulu ve modern tarıma geçiş üretim artışıyla kalmayacak, bölgeler arası gelişmişlik farkı en aza indirilerek, kırsal alanda verimlilik ve istihdam imkânları yaratılarak ekonomik ve sosyal kalkınmanın ivmesi artırılmış olacaktır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den çarpıcı açıklama: Saldırılara karşı savunmasızız
    1. ABD'den çarpıcı açıklama: Saldırılara..
    2. Hindistan'da elektrik akımına kapılan..
    3. Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    4. Paris'te Muhammed Bin Selman'ın kız..
    5. Restoran çalışanlarının bilgilerine..
    6. ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi..
    7. ABD Büyükelçiliği: "ABD’nin Ankara..
    8. Kısa mesafe götürmeyen taksici..
    9. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan BM..
    10. Trabzon’da hakkında soruşturma açılan..
    11. Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa’da
    12. Ömer Halisdemir’in kabrine kadar pedal..
    13. Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa'da
    14. Bakan Pakdemirli Rusya’da
    15. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    16. Suriye sınırındaki orman yangını devam..
    17. Kamboçya'da hükümet karşıtı..
    18. Kocaman: “Şampiyonluk bizim gibi..
    19. HDP'de kurulan "sözde mahkemenin"..
    20. "Myanmar hükümeti ile BM arasındaki..
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"