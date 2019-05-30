Vali Pekmez hükümet konağı ve hizmet içi eğitim merkezi inşaatını inceledi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kamu yatırımlarındaki eksiklikleri yerinde görüp tespit etmek amacıyla İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’la birlikte Adıyaman il merkezinde yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaatı ile hizmet içi eğitim merkezi hizmet binası inşaatlarını yerinde inceledi.

İncelemelerine hükümet konağı inşaatıyla başlayan Vali Aykut Pekmez, Adıyaman’da kamu hizmetlerini tek çatı altında toplayarak vatandaşlara daha modern ve ferah bir ortamda kamu hizmeti sunacak olan yeni hükümet konağı ve il özel idaresi hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunup, devam eden çalışmalarla ilgili şantiye şefi ve görevlilerden bilgi aldı.

Hükümet konağı inşaatındaki incelemelerin ardından hizmet içi eğitim merkezi inşaatına geçen Vali Aykut Pekmez, sahip olacağı tüm sosyal donatılarıyla muazzam bir merkez olarak tasarlanıp modern bir mimariyle inşa edilen ve aynı zamanda öğretmenevi hizmeti de verecek olan hizmet içi eğitim merkezinin son durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kamu yatırımlarını incelemelerinin ardından bir açıklama yapan Vali Aykut Pekmez, “Bugün Adıyaman’da yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceleyerek, toplumun ihtiyaç duyduğu bu çok önemli yatırımlarda varsa aksayan yönleri tamamlamaya çalışıyoruz. İlimizin dört bir tarafında çok önemli kamu yatırımlarımız devam ediyor.Amacımız bu eserleri bir an önce tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır” diye konuştu.