0553 313 94 23

Vali Pekmez hükümet konağı ve hizmet içi eğitim merkezi inşaatını inceledi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kamu yatırımlarındaki eksiklikleri yerinde görüp tespit etmek amacıyla İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’la birlikte Adıyaman il merkezinde yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaatı ile hizmet içi eğitim merkezi hizmet binası inşaatlarını yerinde inceledi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 20:39
Vali Pekmez hükümet konağı ve hizmet içi eğitim merkezi inşaatını inceledi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kamu yatırımlarındaki eksiklikleri yerinde görüp tespit etmek amacıyla İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’la birlikte Adıyaman il merkezinde yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaatı ile hizmet içi eğitim merkezi hizmet binası inşaatlarını yerinde inceledi.


İncelemelerine hükümet konağı inşaatıyla başlayan Vali Aykut Pekmez, Adıyaman’da kamu hizmetlerini tek çatı altında toplayarak vatandaşlara daha modern ve ferah bir ortamda kamu hizmeti sunacak olan yeni hükümet konağı ve il özel idaresi hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunup, devam eden çalışmalarla ilgili şantiye şefi ve görevlilerden bilgi aldı.


Hükümet konağı inşaatındaki incelemelerin ardından hizmet içi eğitim merkezi inşaatına geçen Vali Aykut Pekmez, sahip olacağı tüm sosyal donatılarıyla muazzam bir merkez olarak tasarlanıp modern bir mimariyle inşa edilen ve aynı zamanda öğretmenevi hizmeti de verecek olan hizmet içi eğitim merkezinin son durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.


Kamu yatırımlarını incelemelerinin ardından bir açıklama yapan Vali Aykut Pekmez, “Bugün Adıyaman’da yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceleyerek, toplumun ihtiyaç duyduğu bu çok önemli yatırımlarda varsa aksayan yönleri tamamlamaya çalışıyoruz. İlimizin dört bir tarafında çok önemli kamu yatırımlarımız devam ediyor.Amacımız bu eserleri bir an önce tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 20:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye-Yunanistan maçından notlar
    1. Türkiye-Yunanistan maçından notlar
    2. Yıldırım, iftarda gazetecilerle buluştu
    3. Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
    4. 3.katın penceresinden düşen çocuk ağır..
    5. BM’den Libya’dan İtalya’ya gelmeye..
    6. Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    7. Suriyeli yetim çocuklara iftar
    8. Fikret Orman'dan Abdullah Avcı..
    9. Hazırlık maçı: Türkiye: 2 -..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet..
    11. Sergio Ramos, Real Madrid'de kalıyor
    12. Eski sanayi esnafından 2 bin 500..
    13. Muğla Valilik Kupası şampiyonu..
    14. Başkan Er’den Vali Akbıyık’a ziyaret
    15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    16. Başkan Erdoğan ile Putin arasında..
    17. Hareket halindeki araç alev aldı,..
    18. Zonguldak’ta seyir halindeki otomobil..
    19. Kadir gecesi 2019 ne zaman? Kadir..
    20. TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman..
    21. Vali Pekmez hükümet konağı ve hizmet..
    22. Başkanı Sümer anız yangınları..
    23. Besni’de görsel sanatlar teknoloji..
    24. Samsat’ta ses yarışması yapıldı
    25. TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk..
    26. Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı
    27. ABD ile İngiltere, Bağdadi için..
    28. Organ bağışçıları için mevlit
    29. Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı
    30. Bakan Selçuk, TİSK 2018 Kurumsal..
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!