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Vali Pehlivan’dan seçim güvenlik tedbirleri açıklaması

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında alınan güvenlik tedbirleri hususunda açıklamada bulundu.

28 Mart 2019 Perşembe 15:14
Vali Pehlivan’dan seçim güvenlik tedbirleri açıklaması

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında alınan güvenlik tedbirleri hususunda açıklamada bulundu.


Vali Ali Hamza Pehlivan, basın açıklamasında şu bilgilere yer verdi:


“31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde geçmesini, millet iradesinin sandığa özgürce, sağlıklı bir şekilde yansımasını sağlamak amacıyla Bayburt İl Merkezi, İlçeler, Beldeler, Mahalleler ve Köylerde Polis sorumluluk bölgesi ve Jandarma sorumluluk bölgesinde seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik olarak gerekli araç ve personel görevlendirmeleri yapılmış, emniyet tedbirlerine ilişkin planlamalar yapılmak suretiyle bütün hazırlıklar tamamlanmıştır.


Bayburt İl Merkezi ile İlçe Merkezleri olmak üzere Polis sorumluluk bölgesinde 29.340 seçmen, 26 bina ile 104 sandık başında oy kullanacak olup seçim öncesi ile sonrasında alınacak emniyet tedbirleri kapsamında toplamda 343 personel görevlendirilmiştir.


Bayburt İl Merkezine bağlı köylerimiz, İlçe Merkezlerine bağlı köylerimiz ve beldelerimiz ile cezaevinde olmak üzere Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 29.312 seçmen, 177 bina ile 198 sandık başında oy kullanacak olup seçim öncesi ile sonrasında alınacak emniyet tedbirleri kapsamında toplamda 358 personel görevlendirilmiştir.


İlimiz genelinde 58.652 seçmenin huzur ve güven içerisinde oy kullanabilmesini sağlamak amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve sonrasını da kapsayan emniyet tedbirleri kapsamında toplamda 203 binada 302 sandık başında 701 personel görevlendirilmiştir.”

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:14
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