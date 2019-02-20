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Vali Pehlivan, Türk Kızılayı Bayburt Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Türk Kızılayı Bayburt Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:33
Vali Pehlivan, Türk Kızılayı Bayburt Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Türk Kızılayı Bayburt Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.


Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Genel Kurul’da 3 dönemlik görev süresini dolduran Kızılay Bayburt Şubesi Başkanı Fikret Aksoy’un yerine Hümeyra Çelik seçimle yeni başkan olarak belirlendi.


Vali Pehlivan toplantının açılışında yaptığı konuşmada bu yıl 150’inci yaşını kutlamakta olan Kızılay’ın Bayburt Olağan Genel Kurulu’na katılmaktan memnuniyet duyduğunu ve toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.


Aksoy’a görev yaptığı başkanlık sürecince verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür eden Vali Pehlivan, “Öncelikle şube teşkilatı olarak kurumsallaşmanın sağlanması, Kızılay’ın Bayburt’ta gerçek anlamda bir şube haline gelmesi ve Kızılay’ın görev ve sorumlulukları ile bağlı olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde hizmet çeşitliliğini artırarak daha geniş kitlelere ulaşılması konusunda gerçekten önemli hizmetler ortaya konulmuş durumda. Bu vesileyle hem başkan Fikret Aksoy’a hem de geçen bu dönemlerde yönetimde görev almış arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı kutluyor, teşekkür ediyorum” dedi.


Kızılay hizmetlerinin başarıyla artarak devam etmesi temennisinde bulunarak sözlerine devam eden Vali Pehlivan, “Kızılay sadece ülkemiz için değil dünya için de çok önemli, uluslararası bir kuruluş. Türk Kızılay’ı, kamu yararına çalışan bir dernek olarak özellikle son on beş yıllık süreç içerisinde Cumhurbaşkanı’mızın himaye etmesi ve üst düzey destek vermesi ile çok daha büyük ivmeler kazandı. Kızılay’ın hizmetler kapsamı çok çeşitli. Temel gaye özellikle zorda olan, yardıma, desteğe ihtiyaç duyan insanların, engelli kardeşlerimizden yetim kardeşlerimize kadar toplumumuzun dezavantajlı olarak ifade edilen kesimlerine ulaşılması konusunda çok kıymetli çalışmalar ortaya koyuyor. Hizmetlerinin içerisinde beslenmeden barınmaya, kan bağışından kök hücre bağışına kadar önemli başlıklar altında çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda elbette kan bağışı da hayati öneme haiz. Bugün burada Kızılay gönüllüsü genç kardeşlerimiz var ki onları Kızılay faaliyetlerinin içinde görmekten mutluluk duyuyorum. Çünkü bu hizmetleri şu anda fiilen yönetimin içerisinde olan arkadaşlarımızca yürütülüyor. Fakat devamlılığın sağlanması bağlamında genç kardeşlerimizin hatta çocuklarımızın erken yaşlarda bu kurumu, amacını ve faaliyetlerini tanıması çok önemli. Çünkü bu bayrağı gençlerimiz alacak ve inşallah daha ileri noktalara taşıyacak.” diye konuştu.


Vali Pehlivan dernek ve vakıf hizmetlerinin özveri gerektiren çalışmalar olduğuna dikkat çekerek hizmete talip olanların görevlerini vicdani sorumluluk anlayışla sürdürdüklerini kaydetti. Maddi beklenti olmaksızın yapılan bu çalışmaların manevi boyutuna işaret eden Vali Pehlivan, “Her şeyden önce başınızı yastığa koyduğunuzda o gün bir yetimin başını okşayabilmişseniz, bir yaşlının elini tutabilmişseniz, derman arayan bir hastaya kan ulaştırabilmişseniz bunun mutluluğu maddiyatla, parayla ölçülemez. Kızılay gibi kamu yararına çalışan dernekler bizlere bu hissiyatı yaşatır. İdareciler olarak bizler de görevimiz gereği bulunduğumuz yerlerde Kızılay’ı himaye etmeye gayret ederiz. Çünkü ortaya koyduğu hizmetler, vatandaşlarımıza bire bir dokunan hizmetler. Bir felaket anında vatandaşlarımızın yanında ilk beliren kurumlarımızdan birisi” dedi.


Yardım ve bağış kampanyalarının Kızılay’ın önemli faaliyet alanlarından olduğunu ve Kızılay sayesinde bu çalışmaların artık daha güvenli yapılabildiğini belirten Vali Pehlivan, günün her anında 2868’e kısa mesaj göndererek yardımda bulunabilindiğini, İl ve ilçeleri sürekli dolaşan kan alma araç ve ekipleri vasıtasıyla kan bağışı yapılabileceğini aktardı.


Kızılay tarafından on beş kez yaptığı kan bağışı nedeniyle Bronz Madalya ile taltif edildiğini söyleyen Vali Pehlivan, bu hediyenin Bayburt’a ait unutmayacağı anıları arasında yerini aldığını ifade etti.


Vali Pehlivan sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:


“Yardımlaşma duygusu toplumumuzun ezelden beri çok önemsediği, hiç ihmal etmediği hasletlerdendir. Bu değerleri yaşatmamız lazım. Bunun için genç kardeşlerimizi gördüğümüzde çok mutlu oluyorum. Bugün yaptığımız güzel işler ve attığımız iyi adımlar çoğalmalı ki geleceğe de bu anlamda daha umutla bakabilelim. Maddi anlamda birçok şey yapabilirsiniz ki; sayısız işler yapılıyor. Bununla birlikte devleti ve toplumu ayakta tutan manevi duygulardır. İnsanları birbirlerine yaklaştıran, kenetleyen dayanışma ve paylaşma anlayışıdır. Bu duygular çok önemlidir. Ne mutlu ki; hem inancımız hem de milli duygularımız gereği bunu en iyi yaşatan ülkelerin başında geliyoruz. Dünyada nüfusuna oranla en çok insani yardım yapan ülke Türkiye’dir. Bunu gururla ifade ediyoruz. Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun konu insan ise, yardımlaşma ise orada Türkiye var. Bu uğurda katkı sunan herkesi şükranla selamlıyor, bu genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum.”


Kızılay Bayburt Şubesi Başkanı Fikret Aksoy gerçekleştirdikleri faaliyetlerden örnekler aktararak toplantının hayırlı olmasını temenni etti ve vermiş olduğu desteklerden dolayı Vali Pehlivan’a teşekkürlerini iletti.


Toplantı sonunda Vali Pehlivan, Başkan Aksoy’a bugüne kadar gerçekleştirdikleri hizmetleri anısına hediye takdim etti. Açılış konuşmalarının gerçekleştirilen seçimde Hümeyra Çelik Kızılay Bayburt Şube Başkanı olarak seçildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:33
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