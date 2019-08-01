0553 313 94 23

Vali Pehlivan TOKİ konutlarını inceledi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Belediye Başkanı Mehmet Yarka, PKK’lı teröristlerin 3 yıl önceki saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da kullanılmayacak duruma gelen vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa edilen konutlarda inceleme yaptı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:32
Vali Pehlivan TOKİ konutlarını inceledi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Belediye Başkanı Mehmet Yarka, PKK’lı teröristlerin 3 yıl önceki saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da kullanılmayacak duruma gelen vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa edilen konutlarda inceleme yaptı.


Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile birlikte Bahçelievler Mahallesinde bulunan ve terör mağduru vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inşa edilen TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Sökmen veyüklenici firma ve müşavir firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Pehlivan, daha sonra yakın zamanda gerçekleşen kura çekimiyle evine kavuşan, hak sahibi vatandaşlarla sohbet etti.


Vali Ali Hamza Pehlivan, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, “Bugün Şırnak Belediye Başkanı ile birlikte TOKİ tarafından yapımı devam etmekte olan konut inşaat çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde incelemek üzere alandayız. Dün de yine birkaç mahallemizde incelemelerde bulunmuştuk. Bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, yüklenici firma ve müşavir firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldık, vatandaşlarımızı dinledik. Biliyorsunuz il genelinde on binin üzerinde konut inşaatı mevcut. Bunların bir kısmı İlimiz merkezinde, bir kısmı Cizre, Silopi ve İdil ilçelerimizde bulunuyor. Bugüne kadar yaklaşık yüzde 50’si tamamlanmış ve teslimi peyderpey yapılıyor. Alanda olma ve takip etme konusunda da ilgili birimlerimizle birlikte gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Varsa aksaklıklar bunları kendi gözümüzle görmek istiyoruz ki yerinde ve zamanında gerekli düzeltmeler yapılsın. Devletimiz Şırnak vilayetimizi gerçekten adeta yeniden inşa ediyor. Geçmişte yaşanan o sıkıntılar geride kaldı. Şimdi vatandaşlarımız konutlarına kavuşuyorlar. Bundan sonrada süreç hızlı bir şekilde ilerleyecek ve vatandaşlarımız evlerine yerleşecekler. İlimizde bu büyük ölçekteki yatırımların yapılması hepimizi ziyadesi ile sevindiriyor. Bu konuda ilimize vermiş olduğu desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ Başkanlığına ve ilgili bütün kurumlara Vilayetimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Belediye Başkanımız da ekipleriyle birlikte alandalar, sağ olsunlar gerekli tektik ve takibi yapıyorlar. Ben konutlarını teslim alan ve teslim alacak olan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şu anda salt binalardan ibaret gibi gözüküyor ama vatandaşlarımız içine taşındıklarında sıcak hepsi yuvalara dönüşecek. Vatandaşlarımız aileleriyle çocuklarıyla inşallah bu binaların içerisinde mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler” dedi.


Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.


Açıklamaların ardından Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile birlikte çevre düzenleme çalışmalarını da yerinde inceleyip, tespitler yaparak beraberindekilerle fikir alışverişinde bulunarak çalışmaların azami hassasiyet ile sürdürülmesini istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir’de fahri trafik müfettişleri ‘Mobil Uygulama’ ile ceza yazacak
    1. Eskişehir’de fahri trafik müfettişleri..
    2. FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası
    3. 3. Tarım ve Orman Şurası Paydaş..
    4. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    5. Erciş’te bin 580 paket kaçak sigara..
    6. Veba bütün ilçeyi sardı! Giriş ve..
    7. İstanbul Valiliği’nden düzensiz..
    8. Ruanda, ebola yüzünden Kongo sınırını..
    9. Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    10. GÜNCELLEME 2 - Bursa'da aranan çocuk..
    11. Başkan Kılca: "Karatay’da asfaltsız..
    12. Baydilli Karaköprü’yü sokak sokak..
    13. İTO'ya göre fiyat artışları
    14. Büfe hırsızları polisten kaçamadı
    15. Şehit ailesinden Anayasa Mahkemesi'ne..
    16. Bu 7 belirti varsa şeker hastası..
    17. Çocuklar dijitalden uzakta doğal..
    18. Yaz Kur’an Kursları arası futbol..
    19. Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis..
    20. Kütahyalı şehit ailesinden AYM’nin..
    21. Hollandalı turistler Oltu’ya hayran..
    22. ANALİZ - ABD-İran geriliminde Haşdi..
    23. Kuzey Koreli asker Güney'e iltica etti
    24. Ziya Sözen: “AYM’nin açıkladığı..
    25. Tuşba’da ’Birimler Arası Futbol..
    26. Göztepe’de yerliler atacak, yabancılar..
    27. İstanbul’da Temmuz ayında perakende ve..
    28. Başkan Çınar Kızılay’a kurban..
    29. Yazın sağlıklı kalmanın 10 kuralı
    30. Yunus Emre’yi ağabeyi öldürüp ilaçlama..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'