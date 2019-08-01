Vali Pehlivan TOKİ konutlarını inceledi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Belediye Başkanı Mehmet Yarka, PKK’lı teröristlerin 3 yıl önceki saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da kullanılmayacak duruma gelen vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa edilen konutlarda inceleme yaptı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile birlikte Bahçelievler Mahallesinde bulunan ve terör mağduru vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inşa edilen TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Sökmen veyüklenici firma ve müşavir firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Pehlivan, daha sonra yakın zamanda gerçekleşen kura çekimiyle evine kavuşan, hak sahibi vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, “Bugün Şırnak Belediye Başkanı ile birlikte TOKİ tarafından yapımı devam etmekte olan konut inşaat çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde incelemek üzere alandayız. Dün de yine birkaç mahallemizde incelemelerde bulunmuştuk. Bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, yüklenici firma ve müşavir firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldık, vatandaşlarımızı dinledik. Biliyorsunuz il genelinde on binin üzerinde konut inşaatı mevcut. Bunların bir kısmı İlimiz merkezinde, bir kısmı Cizre, Silopi ve İdil ilçelerimizde bulunuyor. Bugüne kadar yaklaşık yüzde 50’si tamamlanmış ve teslimi peyderpey yapılıyor. Alanda olma ve takip etme konusunda da ilgili birimlerimizle birlikte gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Varsa aksaklıklar bunları kendi gözümüzle görmek istiyoruz ki yerinde ve zamanında gerekli düzeltmeler yapılsın. Devletimiz Şırnak vilayetimizi gerçekten adeta yeniden inşa ediyor. Geçmişte yaşanan o sıkıntılar geride kaldı. Şimdi vatandaşlarımız konutlarına kavuşuyorlar. Bundan sonrada süreç hızlı bir şekilde ilerleyecek ve vatandaşlarımız evlerine yerleşecekler. İlimizde bu büyük ölçekteki yatırımların yapılması hepimizi ziyadesi ile sevindiriyor. Bu konuda ilimize vermiş olduğu desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ Başkanlığına ve ilgili bütün kurumlara Vilayetimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Belediye Başkanımız da ekipleriyle birlikte alandalar, sağ olsunlar gerekli tektik ve takibi yapıyorlar. Ben konutlarını teslim alan ve teslim alacak olan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şu anda salt binalardan ibaret gibi gözüküyor ama vatandaşlarımız içine taşındıklarında sıcak hepsi yuvalara dönüşecek. Vatandaşlarımız aileleriyle çocuklarıyla inşallah bu binaların içerisinde mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler” dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açıklamaların ardından Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile birlikte çevre düzenleme çalışmalarını da yerinde inceleyip, tespitler yaparak beraberindekilerle fikir alışverişinde bulunarak çalışmaların azami hassasiyet ile sürdürülmesini istedi.