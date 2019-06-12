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Vali Pehlivan, tarihi Bayburt Lisesi binasında yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi

Vali Ali Hamza Pehlivan, önemli tarihi yapılardan biri olan Bayburt Lisesi binasında sürdürülen restorasyon çalışmalarını denetledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:29
Vali Pehlivan, tarihi Bayburt Lisesi binasında yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi

Vali Ali Hamza Pehlivan, önemli tarihi yapılardan biri olan Bayburt Lisesi binasında sürdürülen restorasyon çalışmalarını denetledi.


Bayburt’un ilk lisesi olma özelliğine de sahip Bayburt Lisesi’nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Sit tescili olan tarihi eğitim binasının restorasyonu kapsamında çalışmaların başlangıcından bugüne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun onaylamış olduğu proje kapsamında önemli yapısal iyileştirmeler sağlandı. Cephe sağlıklaştırma ve sağlamlaştırmanın yanı sıra zamanla tahrip olan bölümlerin aslına uygun olarak onarımı ve sonradan eklenen kısımların orijinal haline getirilmesi çalışmaları restorasyon projesi kapsamında eş zamanlı olarak yürütülüyor.


Yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere tarihi binayı ziyaret eden Vali Pehlivan ilgililerden bilgiler aldı.


Vali Pehlivan iki ana kısımdan oluşan bina içerisinde katları ve sınıfları gezdi. Yüklenici firma yetkililerine restorasyon çalışmalarının teknik şartnameye uygun olarak gerçekleştirilmesi için talimat veren Vali Pehlivan ilgililerden de konunun takipçisi olmalarını istedi.


Vali Pehlivan incelemelerini kendisine eşlik eden heyetle yaptığı değerlendirmelerin ardından sonlandırdı.


Vali Ali Hamza Pehlivan’a, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Serdal Salık, İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü Serdal Şeker, İl Özel İdaresi teknik personeli ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:29
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