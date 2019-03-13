Vali Pehlivan Seçim Güvenlik Toplantısı yaptı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne yönelik mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla düzenlenen “Seçim Güvenliği Toplantısı” Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Vekili Nesimuttin Selçuk, Vali Yardımcıları Ayhan Yazgan ile Coşkun Öztürk, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile muhtar adayları katıldı.

Vali Pehlivan toplantıda 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinin Anayasa ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları doğrultusunda seçim takvimine uygun şekilde işlediğini ve takip edildiğini söyledi.

Seçim takviminin başlangıcıyla birlikte Bayburt Valiliği himayesinde ilgili kamu kurumlarının seçime yönelik hazırlıklara başladığını ve gerekli tedbirlerin alındığı kaydeden Vali Pehlivan, “İl merkezimizde Valilik, ilçelerimizde Kaymakamlıklar bünyesinde seçim koordinasyon merkezleri oluşturduk. Emniyet ve Jandarma birimlerimizde seçim harekat takip birimlerimizi tesis ettik. Beraberinde güvenlik toplantıları yaptık. Personel görevlendirmeleri, araç gereç tahsisi ve benzeri yapılması gereken hazırlıkların tamamladık. Aydıntepe ve Demiröz’ü İlçelerimizde muhtarlarımız ve muhtar adaylarımızın katıldığı bir toplantılar gerçekleştirdik. Bunlara ek olarak ilimiz merkezinde merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarımızla bu toplantımız vesilesiyle bir araya geldik. Bugüne kadar belirli aralıklarla muhtarlarımızla bir araya geldik pek çok toplantı yaptık. Bu buluşmalarımızda ise seçim güvenliğiyle ilgili konuları ele alıyoruz. Bu vesileyle oy verilecek mekanların tertip ve düzeni ile gerekli diğer hazırlıkların tamamlanması hususunda okul müdürlerimizle birlikte gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Genel asayişin temin edilmesi ve daim kılınması hususunu bundan önceki toplantılarımızda sürekli vurguladık. Bu toplantımıza adaylarımızı da çağırmamızın sebebi; köylerimizde ve mahallelerimizde aday olmak isteyen vatandaşlarımızın mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde propaganda imkanlarından yararlanırken sorumluluklarını da unutmamalıdır. İşin yarış kısmı demokrasinin bir parçası bir gereğidir. Seçimlere demokrasi bayramı diyoruz. Aday olan herkes hazırlığını yapıyor çalışmalarını sürdürüyor, nihayetinde kararı seçmen veriyor. Bizim temel görevimiz seçmen iradesinin özgür bir şekilde, güvenli bir ortam içerisinde sandığa yansımasını sağlamaktır. Sorumlu birimlerimiz bunun takibini görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapıyor. Bununla birlikte işin içerisinde olan, aday olan vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin azami hassasiyetle bu konuya yaklaşması gereken olumlu katkıyı sağlaması gerekir” dedi.

Seçmen askı süreçlerinin YSK tarafından açıklanan takvim doğrultusunda tamamlandığını kaydeden Vali Pehlivan, “Mevcut tablo ışığında hareket ederek köylerimizde ve mahallelerimizde kesinlikle hiçbir asayişsizliğe müsaade etmeyeceğiz. Seçme ve seçilme anayasal bir vatandaşlık hakkıdır. Bu hakkı iyilikle, güzellikle, huzur içince kullanmak gerekir. Hiç birimiz herhangi bir olumsuzluk yaşansın istemeyiz. İnşallah olumsuzluklara mahal bırakmayacağız. Hele ki sürekli dile getirdiğimiz gibi huzurun ve güvenin şehri Bayburt’ta..81 vilayet içerisinde Bayburt ilimiz güvenlik ve asayiş olaylarının en az yaşandığı il olarak birinci sırada. Geçen yıla oranla meydana gelen asayiş olaylarında yüzde 20 oranında azalma var. Seçim süreçleri itibariyle baktığımız da Allah’a şükür ilimizin son derece sorunsuz bir geçmişi var. Sizlerin de katkılarıyla inşallah önümüzdeki seçim süreci bu temiz sicile bir yenisini daha ekleyecek. Bayburt ili mahalle ve köyleriyle bir seçimi daha huzur ve güven içerisinde tamamladı dedirteceğiz inşallah” diye konuştu.

Vali Pehlivan her şeyin dışında asıl olanın birlik, beraberlik ve dayanışma olduğuna dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi: “Seçim sürecinde ve devamında iyi günde de kötü günde de bir arada olacağız. Bayburt gibi özünü, ruhunu muhafaza etmiş, gelenek ve göreneklerini yaşayan ve yaşatan bir vilayetimizde inşallah bu süreci hep birlikte en iyi şekilde yürüteceğiz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, başarı ve kolaylıklar diliyorum.”

Vali Pehlivan konuşmasının ardından katılımcıların çeşitli konularda görüş ve önerilerini dinledi. Toplantıda ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından katılımcılar seçim güvenliği konusunda bilgilendirildi.