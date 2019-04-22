Vali Pehlivan, Ombudsmanlık Kulübü öğrencilerini kabul etti

Bayburt Üniversitesi Ombudsmanlık Kulübü üyesi öğrenciler Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki iletişim ve paydaşlığı yerinde görmek üzere il genelinde bir dizi ziyarette bulunan Ombudsmanlık Kulübü öğrencileri Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti. Öğrenciler valilik birimlerini dolaşarak işleyiş hakkında birim müdürlerinden bilgiler aldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan ziyaretleri kapsamında öğrencileri kabul ederek ombudsmanlık ve ilgili diğer konulara ilişkin öğrenciler tarafından yöneltilen soruları cevapladı.

Bayburt Valiliği Toplantı Salonu’nda kabul ettiği öğrencilerle bilgi ve tecrübe paylaşımında da bulunan Vali Pehlivan hak arama kültürü ve ombudsmanlık üzerine değerlendirmelerde bulundu, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

Danışman Dr. Öğretim Üyesi İsmail Dursunoğlu ise kendisi ve öğrencileri adına Vali Pehlivan’a yakın ilgisi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.