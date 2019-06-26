0553 313 94 23

Vali Pehlivan, LGS birincisi Göktuğ Semih İstek’i kutladı ve ödüllendirdi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 90 sorunun tamamına doğru yanıt vererek Türkiye birincisi olan Göktuğ Semih İstek, babası ve öğretmenleri ile Valilik makamında bir araya geldi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:30
Vali Pehlivan, LGS birincisi Göktuğ Semih İstek’i kutladı ve ödüllendirdi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 90 sorunun tamamına doğru yanıt vererek Türkiye birincisi olan Göktuğ Semih İstek, babası ve öğretmenleri ile Valilik makamında bir araya geldi.


Vali Pehlivan, Göktuğ Semih’i başarısından ötürü kutladı ve altınla ödüllendirdi.


Makamında görüştüğü Göktuğ Semih İstek’i tebrik eden Vali Pehlivan başarılarının artarak devamını diledi. Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu ve aynı zamanda Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği tarafından hayata geçirilen Matematik Atölyesi öğrencisi olan Göktuğ Semih’in elde ettiği başarı ile kendilerini gururlandırdığını kaydeden Vali Pehlivan, “Seni ve aileni tebrik ediyorum. Üzerinde emeği olan öğretmenlerini ayrıca kutluyorum. 90 sorunun tamına doğru yanıt vermek takdire değer önemli bir başarı.” dedi.


Vali Pehlivan eğitim öğretim hizmetlerinin önemi ve ağırlığına işaret ederek, “Verilen emekler böyle güzel neticeler getirince çok mutlu oluyoruz. Başarılarının artarak devamını, ideallerin doğrultusunda gelecekte güzel bir meslek sahibi olmanı temenni ediyorum.” diye konuştu.


Yerleştirmede beş tercih hakkını da kullanmak istediğini belirten Göktuğ Semih İstek ise birinci tercihinin Ankara Fen Lisesi olacağını söyledi. Meslek seçimi hakkında henüz bir kararı olmadığını belirten Göktuğ Semih, Mülki İdare Amirliğini düşünebileceğini belirtti.


Ziyaret esnasında Valiliğe gelen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de Göktuğ Semih’i tebrik ederek Belediye’ye davet etti.


Ziyarette Göktuğ Semih İstek’in babası Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu Müdürü Adem İstek, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Aktaş ile Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu Müdürü Metin Bilgin yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 00:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili belediyeden skandal saygısızlık: Türbeyi kafe yaptılar!
    1. AK Partili belediyeden skandal..
    2. Adana'da 4 milyon 795 bin avroluk..
    3. Gana ile Benin berabere kaldı
    4. Antalya’da turistlerin trafik kazası:..
    5. Vali Arslantaş, OSB’de incelemede..
    6. Kılıçdaroğlu adını ağzına almadı!..
    7. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    8. El emeği göz nuru ürünler Halk Eğitim..
    9. Karısını vurup intihar girişiminde..
    10. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve..
    11. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    12. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    13. Bayburt’ta İl Ekonomi Değerlendirme..
    14. Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü
    15. Otomobil sahili aşıp dereye uçtu
    16. Başkan Tekin: "İlçe tarihimize ışık..
    17. Vali Pehlivan, LGS birincisi Göktuğ..
    18. ABD, doları devalüasyona hazırlıyor
    19. 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatında sona..
    20. Tokat'ta silahlı kavga: 1 ölü
    21. Amerikalıların yüzde 45'i aşılara..
    22. Gürcistan'daki protestolar sürüyor
    23. İlçede atıyla sokakları turlayan adam..
    24. Esad rejiminin İdlib’e saldırıları..
    25. Polisin şüphelenip aradığı otomobilden..
    26. Türkiye 20-23 Yaş Altı Atletizm..
    27. Diyarbakır’da bir kişinin öldüğü..
    28. Hollanda ilk kez çeyrek finalde
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Haziran 2019
    30. Ürdün'de Manama çalıştayı karşıtı..
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Yeni partiyle ilgili kulisleri sallayan gelişme! O isim Erdoğan ile görüşme yaptı
    Yeni partiyle ilgili kulisleri sallayan gelişme! O isim Erdoğan ile görüşme yaptı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Hamdi Alkan'dan cenazede büyük skandal
    Hamdi Alkan'dan cenazede büyük skandal