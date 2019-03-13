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Vali Pehlivan İl Genel Meclis üyeleri ile bir araya geldi

Vali Ali Hamza Pehlivan, 2014-2019 Dönemi İl Genel Meclis üyeleri ile bir araya geldi.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:40
Vali Pehlivan İl Genel Meclis üyeleri ile bir araya geldi

Vali Ali Hamza Pehlivan, 2014-2019 Dönemi İl Genel Meclis üyeleri ile bir araya geldi.

 

Vali Pehlivan, 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla görev süreleri sona erecek Meclis Üyelerine bugüne kadar ilimize sunmuş oldukları hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

 

Meclis Üyeleri adına konuşan İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ise Vali Pehlivan’a, Özel İdare hizmetlerine gösterdiği yakın ilgi, destek ve işbirliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

 

Şair Zihni Kent Ormanı’nda düzenlenen etkinlikte İL Emniyet Müdürü Sezayi Er ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit de yer aldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:40
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