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Vali Pehlivan evde bakım hizmeti alan vatandaşları ziyaret etti

Bayburt Valiliği’nin himayesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde “Eviniz Evimiz, Derdiniz Derdimizdir” parolasıyla hizmet sunulan her bir evi ziyaret edip tespitler yapmayı ve dertleriyle dertlenmeyi, çözüm üretmeyi hedefleyen çalışma ve faaliyetler devam ediyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:41
Vali Pehlivan evde bakım hizmeti alan vatandaşları ziyaret etti

Bayburt Valiliği’nin himayesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde “Eviniz Evimiz, Derdiniz Derdimizdir” parolasıyla hizmet sunulan her bir evi ziyaret edip tespitler yapmayı ve dertleriyle dertlenmeyi, çözüm üretmeyi hedefleyen çalışma ve faaliyetler devam ediyor.


Vali Ali Hamza Pehlivan bu kapsamda evde bakım hizmetinden yararlanan Süleyman Akdeniz ve Fatma Yalçın’ı evlerinde ziyaret etti.


Vali Ali Hamza Pehlivan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2017 yılında yaşlı, düşkün ve engellilere yönelik başlattığı proje kapsamında Evde Bakım Hizmeti’nden yararlanan 56 yaşındaki Süleyman Akdeniz ile 68 yaşındaki Fatma Yalçın’ı ziyaret etti. Ziyaretlerine Kaleardı Mahallesi Nergis Sokak’ta ikamet eden Süleyman Akdeniz ile başlayan Vali Pehlivan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu’dan bilgiler aldı. Vali Pehlivan, yüzde 90 görme engelli Süleyman Akdeniz ile eşi Ayşe ve oğlu Yalçın Akdeniz’le hasbihalde bulundu.


Bir süre sohbet ettiği Akdeniz ailesinden talep ve isteklerinin yanı sıra Evde Bakım Hizmetleri’nden memnuniyetlerini soran Vali Pehlivan, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’müz bünyesinde “Eviniz Evimiz, Derdiniz Derdimizdir” uygulamasını başlattık. Bu uygulamaya haftanın belli günleri İşkur, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık İl Müdürlerimiz de katılıyor. Bu kapsamında ilgili arkadaşlarımız bugüne kadar binden fazla vatandaşımızı evlerinde ziyaret etti. Fırsat buldukça bizim de iştirak etme gayreti içerisinde olduğumuz bu ziyaretler çerçevesinde vatandaşlarımızı ziyaret ederek halini hatırını sormak, istek ve taleplerini dinlemek istedik. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, sağlık ve afiyetler diliyorum. Kendileri sunulan hizmetten memnun olduklarını ifade ediyorlar. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son yıllarda sosyal hizmet alanındaki hizmetlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Ne mutlu ki bu imkanlar var ve vatandaşlarımız bu imkanlardan yararlanabiliyor” dedi.


Süleyman Akdeniz ise bu hizmetlerin çok faydalı olduğunu belirterek, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepinizden Allah razı olsun. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sunulan bu hizmet bizler için büyük bir velinimet” İfadelerini kullandı.


Vali Pehlivan daha sonra Bahadır Sokak üzerinde ikamet eden Fatma Yalçın’ı ziyaret etti. 68 Yaşındaki Demans Hastası Yalçın’ın sağlık durumu hakkında bilgiler alan Vali Pehlivan kendisine eşlik eden heyetle değerlendirmelerde bulundu. Aile yakınlarının hastalığın zorlu bir süreç olduğunu ifade etmesi üzerine toplumun her ferdi ile büyük bir aile olduklarına vurgu yapan Vali Pehlivan, “Aile içindeki sıkıntıların paylaşılması, birlik ve beraberlik içinde çözümü için adım atılması gibi bu hizmetlerimiz de devletimiz ve milletimizle bir aile olduğumuzun en açık bir göstergesidir. Devletimizin vatandaşlarımıza elini uzatması, onlardan şefkat elini çekmemesi; yani ‘Devlet Ana, Devlet Baba’ söylemi açıkça bunu ifade eder. Şükürler olsun ki bu imkanlarımız var ve vatandaşlarımızın yarasına merhem oluyor. Hiç endişe etmeyin. Devletimiz ilgili kurum ve kuruluşları vasıtasıyla sürekli siz değerli vatandaşlarımızın yanındadır” şeklinde konuştu.


Vali Ali Hamza Pehlivan’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, İşkur İl Müdürü Abdullah Kahveci, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu, Sağlık İl Müdür Vekili Ekrem Hatipoğlu ile kurum personeli eşlik etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:41
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