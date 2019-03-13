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Vali Pehlivan esnafları ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, Otogar ve Hapan Caddesi esnaflarını ziyaret etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:44
Vali Pehlivan esnafları ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, Otogar ve Hapan Caddesi esnaflarını ziyaret etti.


İl genelinde bir çok noktada esnafları ziyaret ederek ihtiyaç, görüş ve taleplerini dinleyen Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Hapan Caddesi esnaflarını ziyaret etti.


Vali Pehlivan ziyaretlerinin ilk aşamasında otogarda seyahat işletmeciliği yapan esnaflarla buluştu. Esnafların çeşitli konulardaki görüş ve önerilerini dinleyen Vali Pehlivan çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu.


Vali Pehlivan, daha sonra tarihi yapı Taşhan etrafında bulunan iş yerlerini dolaştı. Burada da dükkan sahipleriyle görüşen Vali Pehlivan işletmelere hayırlı, bereketli iş ve bol kazanç temennisinde bulundu.


Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaretleri sırasında Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç eşlik etti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:44
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