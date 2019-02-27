Vali pehlivan Erasmus Plus proje eğitimi alan öğretmenlerle bir araya geldi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Erasmus Plus proje hazırlama eğitimi alan öğretmenlerle bir araya geldi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce farklı branşlardan öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen eğitimler hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu’ndan bilgiler alan Vali Pehlivan öğretmenlerle sohbette bulundu.

Vali Pehlivan, “Meslekleriniz, uzmanlık alanlarınız farklı olabilir fakat başarıya ulaşmak için yapılması gereken işler, atılması gereken adımlar müşterek öneme haizdir. Kariyer yolunda yerinde saymamak için çok çalışmak durumundayız. Zahmetsiz rahmet olmaz. Sadece kendi alanımızla yetinmemek ya da kendi alanımızda uzmanlaşmak adına ilave çalışmalar yapmak bu noktada çok önemli. Daha önceki tecrübelerimiz ışığında şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki tüm bu eğitimler kayda değer bir vizyon katıyor. Bu projeleri hazırlayıp hayata geçirdiğinizde göreceksiniz ki verdiğiniz emekler boşa gitmemiş. Bu da sizi, projelere dahil olan herkesi memnun ve mutlu edecektir. Hepinizi bu eğitim programına dahil olduğunuz için kutluyorum” dedi.

Vali Pehlivan bu alanda yürütülen çalışmaların artırılması gerektiğine işaret ederek katılımcılara başarı ve kolaylıklar diledi.

Buluşmada İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu da yer aldı.