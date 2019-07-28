0553 313 94 23

Vali Pehliva,n Dede Korkut’un İzinde Sözünde Çalıştayı açılış oturumuna katıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan, Uluslararası Dede Korkut’un İzinde-Sözünde Çalıştayı açılış törenine katıldı.

28 Temmuz 2019 Pazar 00:11
Vali Pehliva,n Dede Korkut’un İzinde Sözünde Çalıştayı açılış oturumuna katıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan, Uluslararası Dede Korkut’un İzinde-Sözünde Çalıştayı açılış törenine katıldı.


Bayburt Valiliği’nin himayelerinde Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı İşbirliğiyle düzenlenen çalıştaya Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan’dan katılan akademisyenler Dede Korkut üzerine bildirilerini sundu.


Çalıştayın açılış oturumunda konuşan Vali Pehlivan, konuk akademisyenleri Bayburt’ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Vali Pehlivan, Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri’nin bu yıl 25’inci yılına girdiğini kaydederek, “Bundan 25 yıl önce başlatılan Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri ile devamındaki organizasyonlar, Bayburt Üniversitemiz tarafından bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar ve Dede Korkut’un UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne dâhil edilmesi bu konudaki çalışmaların Bayburt’ta olmasının ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor. Bu bağlamda Dede Korkut’un İzinde ve Sözünde projesinin Bayburt’tan başlatılmış olmasından dolayı mutlu olduğumu ilimiz adına bildirmek isterim.” ifadelerini kullandı.


Türk coğrafyasında Dede Korkut’un izini sürecek bir dizi çalışmayı kapsayan projenin heyecan verici olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, “Özellikle Dede Korkut’un hikâyelerinde geçen kardeş ülkelerimizde belgesel ve bilimsel çalışmaların yapılacak olması bizi heyecanlandırdı. Dede Korkut’un izinde, sözünde demek aynı zamanda ecdadın izinde ve sözünde olmak anlamına da geliyor. Bu çalıştayla bu yolculuk adeta tersten başlatılmış oluyor. Orta Asya’dan kalkıp Anadolu topraklarını yurt edinen Türk Milleti’nin en eski ve kadim yerleşim yerlerinden birisi olan Bayburt’ta bu yolculuğu başlatmış oluyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Bayburt ilimizin ve Bayburt’ta yaşayan bütün hemşerilerimizin selamlarını geçtiğiniz duraklardaki kardeşlerimize lütfen iletin.” diye konuştu.


Vali Pehlivan, “Bu çalışmanın nihai olarak çok güzel sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyorum. Bu sonuçların yeni nesille paylaşılmasının hep arzu ettiğimiz geçmişini, köklerini ve tarihini bilen, daha güçlü bir şekilde ayakta duran gençlik idealimize de katkı yapacağına inanıyorum.” dedi.


Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de çalıştayın Bayburt için hayırlı olmasını temenni edere katılımcılara teşekkürlerini bildirdi.


Konuşmaların ardından akademisyenler, “Dede Korkut’ta Oğuz İlleri”, “Türk Dünyası’nda Destan Geleneği ve Dede Korkut Destanı”, “Türkmen Kültürü’nde Dede Korkut” ve “Kazaklarda Dede Korkut Hikayeleri” başlıklı bildirilerini sundu.


Projede Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, Hazar Üniversitesi, Semerkand Devlet Üniversitesi, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi paydaş olarak yer alıyor.


Çalıştayın açılış oturumuna Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, KOSGEB İl Müdürü Mete Emir, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 00:11
  1. kültür
  2. bilim
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    14. Bursa Enduro Motosiklet Festivali
    1. 14. Bursa Enduro Motosiklet Festivali
    2. Şehit aileleri ve gaziler, Vali..
    3. Vali Pehliva,n Dede Korkut’un İzinde..
    4. MHP Genel Başkanı Bahçeli, teşekkür..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan..
    6. "Uluslararası Tulum ve Müzik..
    7. Dede Korkut Şölenleri herfene ile..
    8. Başkent'te göçmen kaçakçılığı uygulaması
    9. GÜNDEM ÖZETİ / 28 Temmuz 2019
    10. 1 aydır tatil yapan İmamoğlu: Çok..
    11. 6. Balkan Spor Oyunları
    12. Kadıköy Adalar İskelesinde atlar için..
    13. "3 bin kadın personel alacağız"
    14. Güvende yaylasında 174.şenlik coşkusu
    15. Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6..
    16. Libya'da Hafter güçlerinin roketli..
    17. Yemenlilerden hükümete "ülkeyi..
    18. "Transfer beklentimiz devam ediyor"
    19. Rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı..
    20. Moskova karıştı! 500'den fazla gözaltı
    21. Sürat botu alev alev yandı
    22. Beşiktaş’tan Avusturya’da tatsız prova
    23. Millilerden en başarılı EYOF
    24. Çocuklarının öldürüldüğünü iddia..
    25. Kazan hırsızı suçüstü yakalandı
    26. İzmir’deki orman yangını kontrol..
    27. Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
    28. İnsanın ve arayışın romanı: AMAT
    29. Denizli’de trafik kazası: 4 yaralı
    30. Sapanca gölünde kaybolan çocuk 6..
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Tüm dünya alarma geçti! İran resmen açıkladı: Füzeyi ateşledik
    Tüm dünya alarma geçti! İran resmen açıkladı: Füzeyi ateşledik
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim