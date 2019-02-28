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Vali Özdemir Çakacak’ın ‘Yeşilay Haftası’ mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Yeşilay Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
Vali Özdemir Çakacak’ın ‘Yeşilay Haftası’ mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Yeşilay Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Çakacak mesajında, "Alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanımına karşı olanlarca 5 Mart 1920 tarihinde kurulan ve daha sonra Yeşilay Derneği adını kullanan Hilâl-i Ahdar Cemiyeti’nin kuruluş tarihini içeren 1 - 7 Mart haftası, her yıl ülkemizde ’Yeşilay Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Bağımlılık en genel mânâda bir kişi, nesne ya da varlığa önlenemez istek olarak düşünüldüğünde kişinin idrakini, iradesini hâkimiyeti altına alması bakımından mücadele edilmesi gereken zararlı alışkanlıkların başında gelir. Kendini kontrol edebilme gücü ellerinden kayıp gitmiş bireylerin; barışık, huzurlu bir dünya kurabilmesi elbette çok zordur. En özel mânâda önce bireylerin, sonrasında toplumun huzuru için mücadeleyi elden bırakmamak gerekir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi yolunda alkol, tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerin neden olduğu tahribatın çeşitli etkinliklerle gözler önüne serildiği Yeşilay Haftası, önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Bu minvalde her yıl yalnız 1 - 7 Mart tarihleri arasında hatırlamak, hatırlatmakla yetinilmeyecek derecede önemli olan bu sorunla baş etme konusunda sadece Yeşilay Cemiyeti değil; tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle sürdürülebilir mücadele plânları geliştirilmesi gerektiğinin önemi açıktır. Bu anlayışın bir gereği olarak Eskişehir’imizin genelinde her türlü olumsuzlukla mücadelede gösterdiğimiz hassasiyeti, çocuklarımızın ve gençlerimizin akıl, beden ve ruh sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadele konusunda da kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Yeşilay Haftası’nın verimli, sürdürülebilir çalışmalara imza atılmasına vesile olmasını diliyor; tüm vatandaşlarımıza sigara, alkol ve madde bağımlılığından uzak, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
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