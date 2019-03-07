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Vali Özdemir Çakacak’ın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlama mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:10
Vali Özdemir Çakacak’ın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlama mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Çakacak mesajında, "Eşit şartlarda dünyaya gelen insanların yarısını oluşturan kadınların sosyal hayatta karşılaştıkları cinsiyet ayrımcılığının giderilmesini, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, hayatın her alanında var olma mücadelelerini simgeleyen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; birlik, beraberlik ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır. Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş mücadeleler veren Türk kadını, büyük bir özveri ve hassasiyetle dün olduğu gibi bugün de sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu gelişmiş bir toplum olmanın mihenk taşı olma özelliğini koruyarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır. İnsan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesi ile kadınlar, eğitimden bilime, sanattan siyasete hayatın her alanında başarı ile yerini almaktadır. Aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımız, sosyal, kültürel ve ekonomik hayattaki bu başarıları kadar yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillenmesine herkesten daha çok katkıda bulunmaktadır. Huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumun teminatı olan, yaşamımızın her anını varlıklarıyla onurlandıran, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden, kadınlarımızın, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması, ekonomiden siyasete, eğitimden sanata her alanda daha çok iş ve emek üretmesi dileğiyle, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:10
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