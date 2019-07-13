15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Vali Orhan Tavlı, şehit Hasan Kaya’nın ailesini ziyaret etti.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ersin Fırat’ın da bulunduğu ziyarette 15 Temmuz’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde şehit olan Hasan Kaya’nın babası Şerif Kaya ve kardeşi Hüseyin Kaya ile bir süre görüşerek sohbet etti. Eğer bugün huzurlu şekilde bu vatan topraklarında yaşıyorsak, şehitlerimizin canlarını seve seve feda etmeleri sayesinde olduğunu ifade eden Vali Orhan Tavlı, şehitleri rahmet ve minnetle andı.