Vali Ömer Toraman’dan Dumlupınar ve Zafertepeçalköy’e ziyaret

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Dumlupınar ilçesine bağlı Ağaçköy’ de bulunan şehitlikleri ziyaret eden Vali Dr. Ömer Toraman’a, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdare Genel SekreteriMurat Koyak, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, AK Parti Dumlupınar İlçe Başkanı Ali Bursa ve Dumlupınar Belediye Başkanımız Şemsettin Akağaç eşlik etti.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nu makamında ziyaret eden Kütahya ValisiDr. Ömer Toraman ve beraberindeki heyet sırasıyla Dumlupınar Müzesi, İlk Hedef Anıtı, Atatük Evi ve Kurtuluş Parkı’nı ziyaret ettiler. Yapılan incelemelerde gerekli yerlerdeki bakım onarım çalışmalarının kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanarak yapılması ile alakalı istişarelerde bulunuldu. Heyetin Dumlupınar Şehitliği ziyaretindeAnkara-İzmir karayolunu kullanan sürücü ve yolcuların Şehitliğe ziyaretini sağlamak için yapılan çalışmalar ve gelen ziyaretçileri bilinçli bir şekilde yönlendirme ve bilgilendirme amaçlı tanıtım ofisinin yapılması konuları ele alınarak değerlendirildi.

Daha sonra heyet tarafından, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Ağaçköyde bulunan aşağı şehitlik, yukarı şehitlik ve köye yakın ormanlık alanın uç kısmında bulunan şehitlerin mezarları ziyaret edildi.Şehitlik yapımlarının, vatandaşlarınziyaretine uygun hale gelmesi konusunda ortak görüş bildirildi. Vali Toraman ve beraberindeki heyet son olarakZafertepeçalköy’de bulunan tören alanı, binalar ve Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’nda incelemelerde bulunarak ziyaretlerini sonlandırdılar.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya Valimiz Dr Ömer Toraman, İl Genel Meclisi Başkanımız Musa Yılmaz ve İl Özel İdare Genel SekreteriMurat Koyak’a Dumlupınar ilçemizde ve Zafertepeçalköy’de bulunan Başkomutanlık Tarihi ve Milli Parkına verdiği önem ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz’’ diye konuştu.