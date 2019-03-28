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Vali Ömer Toraman Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerinde incelemelerde bulundu

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerini ziyaret ederek anıt ve şehitliklerde incelemelerde bulundu.

28 Mart 2019 Perşembe 09:19
Vali Ömer Toraman Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerinde incelemelerde bulundu

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerini ziyaret ederek anıt ve şehitliklerde incelemelerde bulundu.


İlk olarak Dumlupınar’a giden Vali Ömer Toraman’ı Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile ilçe protokol üyeleri karşıladı.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nu makamında ziyaret eden Vali Dr. Ömer Toraman daha sonra Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerindeki tarih turizminin canlılığını artırmak üzere yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bir toplantı gerçekleştirdi.


Vali Toraman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdür Yardımcısı Mücahit Eracar, Başkomutanlık Milli Parklar Müdürü Vedat Yayın katıldı.


Toplantıda; Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye’nin kaderini belirleyen, tam bağımsız Türk devletinin kurulmasında önemli bir rol üstlenen Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerinin tanınırlığını artırma noktasında yapılan ve yapılması planlanan tanıtım çalışmaları, şehitlik ve anıtlarda yapılması planlanan düzenlemeler görüşüldü.



Vali Dr. Toraman, yaptığı konuşmada, ’’Dumlupınar’ın tarihteki önemini, nice kahramanlık hikayelerinin yaşandığı ve destan yazılan bu topraklardaki kurtuluş savaşı ruhunun Çanakkale ruhu ile aynı olduğunu biliyoruz. Yapılan bu sunumun Dumlupınar’ın tanıtımında çok önemli rol oynadığını, en kısa sürede son çalışmaların yapılıp faaliyete geçilmesi gerektiğini belirtmek isterim’’ dedi.



ValiÖmer Toraman toplantının ardından Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi, Dumlupınar Şehitliği, Büyük Aslıhanlar Üç Tepeler Şehitliği, Ağaçköy, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Zafertepe tören alanı ve Zafertepe Çalköy Kırık Kağnı ve Üç Komutan Anıtı’nda incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:19
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