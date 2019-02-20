Vali olmak isteyen öğrenciyi makamında ağırladı

Bingöl’de ileride vali olmak isteğini ifade edenbir kız öğrenci, Vali Kadir Ekinci tarafından makamında ağırlandı.

Vali Kadir Ekinci, kendisiyle tanışmak isteyen ve ileride vali olmak istediğini belirten Cumhuriyet Kız İmam-Hatip Ortaokulu öğrencisi Hayriye Tunç ile kardeşleri Berra , Sezaive anneleri Şule Tunç’u makamında kabul etti. Vali Ekinci öğrenci ve ailesi ile yakında ilgilenerek, uzun süre muhabbet etti.

Öğrencilerin gelecekteki mesleki hedefleri ile ilgili bilgi veren Vali Ekinci, daima bir hedefe sahip olmak ve hedefe ulaşmak için de istikrarlı çalışmalar yapmak gerektiğini ifade etti.

Ziyaret, öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesi ve makamda çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.