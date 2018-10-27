Vali olan kaymakam isimleri | Resmi Gazete vali atama kararları

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 20 ile yeni valiler atandı. Resmi Gazete’ye yayımlanan karara göre, kaymakamlıktan valiliğe atanan isimler de belli oldu. Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin'in Batman Valiliğine atanırken, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay'ın Bitlis Valiliğine atandı. İşte Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, vali olan kaymakam isimleri…

Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin'in Batman Valiliğine, Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci'nin Bingöl Valiliğine, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay'ın Bitlis Valiliğine, Yıldırım Kaymakamı Ahmet Ümit'in Bolu Valiliğine, Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık'ın Hakkari Valiliğine, Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel'in Karabük Valiliğine, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk'ün Kilis Valiliğine, Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı'nın Tokat Valiliğine, Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır'ın da Yozgat Valiliğine atamaları yapıldı.

Yeri değişen valilerin isimleri

Aksaray Valisi Aykut Pekmez Adıyaman Valiliğine, Bingöl Valisi Ali Mantı Aksaray Valiliğine, İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Konya Valisi Yakup Canbolat Bursa Valiliğine, Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine, Kars Valisi Rahmi Doğan Hatay Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Valiliğine, Isparta Valisi Şeyhmus Günaydın Kayseri Valiliğine, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak Konya Valiliğine, Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya Valiliğine, Bolu Valisi Aydın Baruş Malatya Valiliğine, Batman Valisi Ahmet Deniz Manisa Valiliğine, Karabük Valisi Kemal Çeber Rize Valiliğine, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Sakarya Valiliğine, Muş Valisi Aziz Yıldırım Tekirdağ Valiliğine, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu Trabzon Valiliğine, Rize Valisi Erdoğan Bektaş Zonguldak Valiliğine getirildi. Merkez Valisi Muammer Erol'un ise Yalova Valiliğine ataması gerçekleştirildi.