0553 313 94 23
impression

Vali olan kaymakam isimleri | Resmi Gazete vali atama kararları

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 20 ile yeni valiler atandı. Resmi Gazete’ye yayımlanan karara göre, kaymakamlıktan valiliğe atanan isimler de belli oldu. Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin'in Batman Valiliğine atanırken, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay'ın Bitlis Valiliğine atandı. İşte Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, vali olan kaymakam isimleri…

27 Ekim 2018 Cumartesi 17:03
Vali olan kaymakam isimleri | Resmi Gazete vali atama kararları

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 20 ile yeni valiler atandı. Resmi Gazete’ye yayımlanan karara göre, kaymakamlıktan valiliğe atanan isimler de belli oldu. Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin'in Batman Valiliğine atanırken, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay'ın Bitlis Valiliğine atandı. İşte Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, vali olan kaymakam isimleri…

Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin'in Batman Valiliğine, Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci'nin Bingöl Valiliğine, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay'ın Bitlis Valiliğine, Yıldırım Kaymakamı Ahmet Ümit'in Bolu Valiliğine, Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık'ın Hakkari Valiliğine, Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel'in Karabük Valiliğine, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk'ün Kilis Valiliğine, Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı'nın Tokat Valiliğine, Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır'ın da Yozgat Valiliğine atamaları yapıldı.

Yeri değişen valilerin isimleri

Aksaray Valisi Aykut Pekmez Adıyaman Valiliğine, Bingöl Valisi Ali Mantı Aksaray Valiliğine, İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Konya Valisi Yakup Canbolat Bursa Valiliğine, Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine, Kars Valisi Rahmi Doğan Hatay Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Valiliğine, Isparta Valisi Şeyhmus Günaydın Kayseri Valiliğine, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak Konya Valiliğine, Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya Valiliğine, Bolu Valisi Aydın Baruş Malatya Valiliğine, Batman Valisi Ahmet Deniz Manisa Valiliğine, Karabük Valisi Kemal Çeber Rize Valiliğine, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Sakarya Valiliğine, Muş Valisi Aziz Yıldırım Tekirdağ Valiliğine, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu Trabzon Valiliğine, Rize Valisi Erdoğan Bektaş Zonguldak Valiliğine getirildi. Merkez Valisi Muammer Erol'un ise Yalova Valiliğine ataması gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 17:03
  1. Kilis
  2. Karabük
  3. Yalova
  4. Batman
  5. Aksaray
  6. Zonguldak
  7. Yozgat
  8. Trabzon
  9. Tokat
  10. Tekirdağ
  11. Sivas
  12. Sakarya
  13. Rize
  14. Muş
  15. Manisa
  16. Malatya
  17. Kütahya
  18. Konya
  19. Kayseri
  20. Kars
  21. İstanbul
  22. Isparta
  23. Hatay
  24. Hakkari
  25. Gümüşhane
  26. Gaziantep
  27. Erzurum
  28. Bursa
  29. Bolu
  30. Bitlis
  31. Bingöl
  32. Aydın
  33. Ankara
  34. Adıyaman
  35. Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin
  36. Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci
  37. Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay
  38. Yıldırım Kaymakamı Ahmet Ümit
  39. Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık
  40. Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel
  41. İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk
  42. Vali atamaları 2018
  43. vali olan kaymakamlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltında
    1. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 1..
    2. Bakan Soylu sıfır noktasında..
    3. Müslüm filmi oyuncuları kimler?
    4. Bahçeli'den Tunceli şehitleri için..
    5. Konya'yı avlayan Başakşehir zirveye..
    6. Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
    7. Otomobil şarampole yuvarlandı, alkollü..
    8. Çatıda kargaların saldırdığı yavru..
    9. Boşanmayan kocasının başına levye ile..
    10. 29 Ekim’de okullar tatil mi?
    11. Hiperaktivite hafife alınmamalı
    12. Askerlik şubeleri 29 Ekim pazartesi..
    13. ABD'de sinagogta silahlı saldırı!..
    14. 300 bin dönüme yakın arazi! Tam 2 bin..
    15. Bahçeli'den Tunceli şehitleri için..
    16. Trabzon valiliğine kim atandı
    17. Almanya ve Fransa'dan kritik 'Cemal..
    18. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    19. Kayseri'de 10 günde 12 evi soydular
    20. Soylu Türkiye-İran sınırındaki..
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri