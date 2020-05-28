Vali Oktay Çağatay açıkladı! Bitlis’te 13 gündür koronavirüs vakası görülmüyor

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, günde 150 test yapıldığını ve buna rağmen kentte 13 gündür korona virüs vakasının görülmediğini söyledi.

Korona virüsle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Oktay Çağatay, virüsün bitmediğini ve bu nedenle alınan tedbirlerin aynen devam edeceğini söyledi. Vali Çağatay, “Bitlis’teki korona virüs ilgili geçtiğimiz günlerde kamuoyunun da bihaber olduğu güzel bir haberi gururla paylaştım. Şunu akşamları haber bültenlerinde açıklama yaptığında, Türkiye’deki korona virüs vakalarında görüyoruz ki sayılarda çok ciddi anlamda bir düşüş var. Yaklaşık binlere varan rakamlarda yeni vakalar görmeye hala devam ediyoruz. Ölüm oranları düştü, iyileşen hasta sayısı çok ciddi anlamda arttı. Bitlis’te 13 gündür biz yaptığımız bütün testlerin sonuçlarına rağmen günden 150 testten aşağı yapmıyoruz. Hiç yeni pozitif vaka ile karşılaşmadık. Ama bu Bitlis’te korona virüs bitti anlamına gelmiyor. Bunu çok ısrarla vurgulamak istiyorum. Çünkü virüs aramızda ve yaşamaya devam ediyor. Ama biz aldığımız tedbirlerle ve tekrar tekrar söylemekle gurur duyarak beyan ederek söylüyorum.

“Ne yaptılar Bitlisliler?”

Bitlislilerin göstermiş olduğu büyük basiret ve feraset sayesinde biz şu an bu rakamları elde edebiliyoruz. Ne yaptılar Bitlisliler? Maske takın dedik, sosyal mesafeye uyunuz, ihtiyaç olmadıkça sokağa çıkmayınız, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı olanlar sosyal vefa gruplarına başvursun, biz onların her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız dedik. Bunları onlar ziyadesiyle uyguladılar. Bizler de onlara ellerimizi uzatmaya çalıştık. Karşılıklı uzlaşı sayesinde Türkiye de dünyadaki korona virüs sayısı anlamında alt sıralarda gelen ülkelerden birisi.

“Hastalığı çok ağır bir şekilde hissetmiyoruz”

Bitlis ise Türkiye’de pozitif sayısı anlamında alt sıralarda yer alıyor. Bugün de bildiğim kadarıyla birçok ilde vaka neredeyse sıfıra yakın. Bunların en başında da Bitlis geliyor diyebiliriz. Bu ne tek başına sağlığın, ne tek başına emniyetin bir çalışması değil, bu topyekûn vatandaşın göstermiş olduğu ciddi hassasiyetin sağlık tarafından desteklenmesi, emniyet güçlerimiz tarafından da tedbirlere dikkat çekilmesi ile alakalı olan bir durumdu. Ne mutlu ki bize virüs aramızda geziyor, ama hastalığı çok ağır bir şekilde hissetmiyoruz.

“Tedbirlerimize devam edelim”

Virüsün aramızda gezmesi meselesini ısrarla vurguluyorum. Virüs yaşıyor belki de şu an aramızda, hasta insanlarımız çok ciddi hissetmiyor ve bu yaşamaya devam ediyor. Ne olur, ama ne olur devletimiz bizi ikaz edene kadar tedbirlerimize devam edelim. Evet ‘korona virüs vakası bitti, Türkiye artık bunu hissetmiyor’ diyene kadar devam edelim. Maskelerimiz konusunda hiçbir sıkıntı yok, vatandaşlarımız bunu temin ediyor. Bizler de dağıtmaya devam ediyoruz” diye konuştu.