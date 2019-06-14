Vali Öksüz, YKS sınavı vatandaşlara uyarılarda bulundu

Kars Valisi Türker Öksüz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Vali Öksüz, çocukların sınavda olduğu saatlerde vatandaşlardan gürültü ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmalarını istedi.

Vali Türker Öksüz, “15-16 Haziran 2019 günlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de yapılacaktır. Hedefledikleri mesleğe ulaşmak, üniversite okumak için azim ve çabayla sınavlara hazırlanan geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin, emeklerinin karşılığını alabilmeleri ve yıllardır edindikleri bilgi ve birikimlerini sınava yansıtarak başarılı olmaları en büyük dileğimizdir” dedi.

Öğrencileri ve ailelerini yakından ilgilendiren (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın Kars’ta huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla Valilikçe gerekli tedbirler alındığını ifade eden Vali Öksüz, “Öğrencilerimiz için büyük önem ifade eden bu sınavda vatandaşlarımızın da her zaman olduğu gibi hassasiyetle davranacaklarına, özellikle gürültüye ve herhangi bir dikkat dağıtıcı unsura karşı duyarlı olacaklarına inanıyorum. 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak olan (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, sınavın öğrencilerimize, ailelerine, eğitim camiamıza, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.