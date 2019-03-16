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Vali Öksüz,Yenişehir Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu

Kars Valisi Türker Öksüz,Yenişehir Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:14
Vali Öksüz,Yenişehir Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu

Kars Valisi Türker Öksüz,Yenişehir Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.


Kars’ta mahalle ziyaretlerini gelenek haline getiren Vali Türker Öksüz, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla direk görüşerek, vatandaşların beklentilerini, isteklerini, şikayetlerini dinleyerek çözüm yollarını anlatıyor. Vali Öksüz, beraberindeki ilgili kurum müdürlerine vatandaşların çözümü için talimat veriyor.


Son olarak Yenişehir Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Vali Öksüz, “Amacımız sizleri, oturduğunuz mahallelerde ziyaret ederek, hem sohbet etmek, hem de sizlerin sorunlarınızı yüz yüze konuşarak tespit etmek, sorunlarınızı en aza indirmek, ihtiyaçlarınızı gidermek, ihtiyaçlarınızın, sorunlarınızın giderilmesine vesile olmaktır. Bunun yanında günlük hayatınızı kolaylaştırmak, sıkıntılarınızı gidermek, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamanızı temin etmektir. Bizim amacımız, varlık nedenimiz sizlere hizmet etmektir. Sizlere hizmet ettiğimiz sürece kendimizi mutlu sayıyoruz. Sizler rahat, huzurlu, mutlu bir şekilde hayatınızı sürdürüyorsanız biz de mutluyuz, huzurluyuz. Sizler, bizlere destek olursanız, yardım ederseniz bizim de sizlere hizmet vermemiz kolay olur. Sizlerin huzur ve güvenliğiniz en başta gelir” dedi.


Mahallenizdeki güvenlik, eğitim, sağlık, kültür, altyapı, yaşlılara,tüm vatandaşlarımıza verilen hizmetler bizim sorumluluğumuzdur. Bunlar için sizlere hizmet ediyoruz diyen Öksüz, “Taleplerinizi dinleyerek bu taleplerinizi yerine getirmeye çalışacağız.Bundan hiç tereddüdünüz olmasın. Güvenlik güçlerimiz ve diğer tüm kurumlarımız her zaman sizler için çalışıyor. Çok şükür ilimiz huzurlu bir il. Ama vatandaşımızdan destek alırsak işimiz çok daha da kolaylaşır. Gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemli. Lütfen çocuklarınıza dikkat edin. Uyuşturucu ve buna benzer kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, korumak zorundayız.Terör örgütlerinin suç örgütlerinin içimize yaymak istenen davranışlarla ve olaylarla ilgili şüpheli gördüğünüz şahısları, olayları bizlere ihbar ediniz. Okul yöneticileriyle, öğretmenlerle irtibata geçiniz. Her zaman tüm ilgili kurumlarımıza rahatlıkla ulaşabilirsiniz.İnşallah sorunlarınızı çözerek, sıkıntılarınızı gidererek, daha iyi bir YenişehirMahallesi oluşturmak için çalışacağız. Geldiğiniz için, toplantımıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederiz” diye konuştu.


Vali Türker Öksüz, konuşmasının ardından söz verdi. Öksüz, vatandaşların çeşitli konulardaki istek ve sorunları dinlendi, sorunların çözümü için ilgili kurumlara talimatlar verdi.


Yenişehir Mahallesi Halk Buluşması Toplantısına; İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:14
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