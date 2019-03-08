Vali Öksüz, vatandaşlarla buluştu

Kars Valisi Türker Öksüz, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Öksüz, son olarak Merkez Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Göreve başladığı günden itibaren sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Vali Türker Öksüz, vatandaşların sorunları direk kendilerinden dinliyor. Beraberindekikurum ve daire müdürlerine not aldıran Öksüz, sorunların çözümü içinde ilgili kurum amirlerinetalimat veriyor.

Kars Valisi Türker Öksüz’e, Merkez Mahallesi ziyaretinde mahalle muhtarı Besra Uluçay, eşlik etti. Muhtarlıkta toplanan vatandaşlarla buluşan Öksüz, Muhtar Besra Uluçay’dan mahalle hakkında bilgiler aldı. Mahallenin sorunlarını ise vatandaşlardan dinledi.

Amacımız sizlerin sorunlarınızı en aza indirmek, ihtiyaçlarınızı gidermek, ihtiyaçlarınızın, sorunlarınızın giderilmesine vesile olmaktır diyen Vali Türker Öksüz, “Bunun yanında günlük hayatınızı kolaylaştırmak, sıkıntılarınızı gidermek, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamanızı temin etmektir. Bizim amacımız, varlık nedenimiz sizlere hizmet etmektir. Sizlere hizmet ettiğimiz sürece kendimizi mutlu sayıyoruz. Sizler rahat, huzurlu, mutlu bir şekilde hayatınızı sürdürüyorsanız biz de mutluyuz, huzurluyuz” dedi.

Mahalle sakinlerinden birlik ve beraberliklerini bozmamalarını isteyen Vali Öksüz, “Bir vatandaşımızın en küçük bir sıkıntısı varsa biz de üzülüyoruz. Sizlerden beklentimiz; birlik beraberliğinizi bozmayın. Aranıza sıkıntı, nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeden bizlere yardımcı olmanız. Sizler, bizlere destek olursanız, yardım ederseniz bizim de sizlere hizmet vermemiz kolay olur. Sizlerin huzur ve güvenliğiniz en başta gelir. Mahallenizdeki güvenlik, eğitim, sağlık, kültür, altyapı, yaşlılara, engellilere verilen hizmetler bizim sorumluluğumuzdur. Bunlar için sizlere hizmet ediyoruz. Taleplerinizi dinleyerek bu taleplerinizi yerine getirmeye çalışacağız. Güvenlik güçlerimiz ve diğer tüm kurumlarımız her zaman sizler için çalışıyor. Ama vatandaşımızdan destek alırsak işimiz çok daha da kolaylaşır. İnşallah sorunlarınızı çözerek, sıkıntılarınızı gidererek, daha iyi bir Merkez Mahallesi oluşturmak için çalışacağız. Geldiğiniz için, toplantımıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederiz” dedi.

Vali Türker Öksüz’ün konuşmasının ardından vatandaşlara tek tek söz verildi. Vatandaşların istek ve sorunları dinlendi, sorunların çözümü için ilgili kurumlara talimatlar verildi.

Vali Türker Öksüz’e Merkez Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşmasına, Vali Yardımcısı Serdar Demirhan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Acay, İl Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.