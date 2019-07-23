Vali Öksüz, muhtarlarla bir araya geldi

Kars Valisi Türker Öksüz, belirli periyotlarla gerçekleştirdiği muhtarlar buluşmasının adresi Sarıkamış oldu. Vali Öksüz, Sarıkamış’ta merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek muhtarların sorunlarını dinledi.

Sarıkamış’ta devam eden kamu yatırımlarının takibi, yıl içerisinde yapılması planlanan çalışmalar ile Sarıkamış’ın geneli için sorun ihtiyaçlarına yönelik bir değerlendirme yapmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden Öksüz, muhtarlıkları yerel demokrasinin ilk basamağı olarak gördüklerini söyledi.

Öksüz, muhtarlardan vatandaşların sorunlarını ilk adım yönetim kademesi olarak ilgilenmelerini, çözemedikleri konularda ise Kaymakamlık ve Valiliğin ve ilgili birimlerini bilgilendirmelerini istedi.

Tüm kamu kurumları olarak birlik ve beraberlik içinde iletişim ve koordinasyonun en üst seviyeye çıkarıldığında Kars’ın sorunlarının da o derecede çözüme kavuşacağına dikkat çeken Vali Türker Öksüz, Sarıkamış’ı Kars’ın vitrini olarak görüyoruz. Sarıkamış’ın kış turizmi konusunda marka bir değeri olduğunu biliyoruz. Sarıkamış’ın kalkınmasının ilimiz turizmine büyük değere katacaktır. Bu amaçla alt yapı çalışmaları ile çeşitli projelerimiz devam ediyor” dedi.

Vali Türker Öksüz, toplantıya katılan muhtarlara Sarıkamış genelinde devam eden kamu yatırımlarından KÖYDES projeleri kapsamında altyapı, kilitli parke yapım işi, içme suyu, Allahu Ekber Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Merkezi yapım işi, telesiyej hattı yapım işleri başta olmak üzere turizm, eğitim, sağlık, tarım-hayvancılık, ulaşım ve diğer kamu yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantıdamuhtarlara tek tek söz verilerek,mahalle ve köylerindeki sorun ve taleplerini dinlendi. Vali Öksüz, sorunların çözümü için ilgili kurum yetkililerine talimat verdi.

Toplantıya; Vali Türker Öksüz, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit, ilgili daire ve kurum amirleri ile Kağızman köy ve mahalle muhtarları katıldı.