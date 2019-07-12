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Vali Öksüz, milli sporcuları makamında ağırladı

Kars Valisi Türker Öksüz, milli sporcuları makamında kabul etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:57
Vali Öksüz, milli sporcuları makamında ağırladı

Kars Valisi Türker Öksüz, milli sporcuları makamında kabul etti.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat, Boks AntrenörüÖner Osmanoğlu ve Antrenör Bahattin İnce’den sporcular hakkında bilgi aldı.


Romanya Cluj şehrinde 2-3 Temmuz tarihlerinde yapılan Gençler Balkan Şampiyonası’nda bin 500 metre de Balkan Şampiyonu olan Tuğba Toptaş,ve diğer milli sporcularında hazır bulunduğu ziyarette gazetecilere açıklamada bulunan Vali Türker Öksüz, “Atletizm ve boksta derece giren sporcularımızla bira araya geldik. Amacımız onları bu başarılarından dolayı ödüllendirmek.Tabi buradaki ödüllendirmemiz mütevazi bir ödüllendirmekdir. Ama kendi elde ettikleri başarılar önemli bir dereceleridir. Onlar uluslar arası yarışmalarda çok önemli dereceler elde etti sporcularımız ben kendilerini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Vali Türker Öksüz, daha sonra sporcularla bir süre sohbet etti. Öksüz, sporculara çeşitli hediyeler vererek, başarılarının devam etmesi dileğinde bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:57
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