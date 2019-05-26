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Vali Öksüz, madalya tevcih törenine katıldı

Kars Valisi Türker Öksüz, Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilerin ‘Madalya Tevcih’ törenine katıldı.

26 Mayıs 2019 Pazar 10:42
Vali Öksüz, madalya tevcih törenine katıldı

Kars Valisi Türker Öksüz, Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilerin ‘Madalya Tevcih’ törenine katıldı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilere ve gazi yakınlarına madalya ve beratı teslimitöreni Muharip Gaziler Derneği’nde düzenlendi.


Tören,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nınokunmasıyla başladı.Törenin açılışında konuşanVali Türker Öksüz, Kıbrıs Barış Harekatı’nın Cumhuriyetin yakın tarihindeki unutulmaz olaylardan birisi ve Türk milletini eşi benzeri olmayan bir biçimde kenetleyen, başarılı bir zafer olduğunu söyledi.


Yaşanan tüm olumsuzluklara ve zorluklara rağmen harekatın kısa sürede başarıya ulaştığını belirten Vali Öksüz, “Kıbrıs Barış Harekatı’nda adanın yüzde 35’i ele geçirildi ve bölgede yaşayan Türk halkı güvene kavuşturuldu. Türk halkı, kendi kaderini tayin hakkını kullanma yolunu seçerek, 15 Kasım 1983’te bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ilan etti.İşte bugün burada bu zaferde payı olan, canı pahasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti savunmasında yer alan siz kahraman gazilerimizle bir arada bulunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.


1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılarak bu gururu, mutluluğu ve zaferi bize yaşatan değerli gazilere madalya ve beratı tevcih etmekten gurur duyduğunu ifade eden Öksüz, “Sizlerin kahramanlığınızın nişanesi olan berat ve madalyalarınızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha, ömrü mücadeleyle geçen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve harekat esnasında şehit düşen Mehmetçiklerimizi, Kıbrıslı mücahitleri ve sivil halkı rahmetle anıyorum. Ebediyete intikal eden gazilerimize cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, mutlu, hayırlı ömürler diliyor, hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.


Vali Türker Öksüz’ün konuşmasının ardından 36 Kıbrıs gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gönderilen berat ve madalyaları tevcih edildi.


Madalya tevcih törenine; Vali Türker Öksüz, 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Yüksel Öztürk, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhsin Ağçay, daire amirler, gaziler ile aileleri katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 10:42
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