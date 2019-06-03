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Vali Öksüz, jandarma ve polisle birlikte uygulama yaptı

Kars Valisi Türker Öksüz, bayram öncesinde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:25
Vali Öksüz, jandarma ve polisle birlikte uygulama yaptı

Kars Valisi Türker Öksüz, bayram öncesinde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Vali Türker Öksüz, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kars-Erzurum karayolu Şeker Fabrikası önünde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamaya katıldı.


Beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile birlikte uygulama bölgesine gelen Vali Türker Öksüz, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi. Öksüz, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyararak broşür dağıttı.


Vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan Kars Valisi Türker Öksüz, “İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürüyle birlikte trafik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirmeyi amaçlayan uygulama yapıyoruz. Amacımız buradaki trafik uygulamalarına herkesin dikkatini çekmek. Trafik kazaları her yıl maalesef binlerce insanı aramızdan alıyor, bir kısmının sakat kalmasına sebep oluyor. Dolayısıyla hepimiz trafik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirmemiz lazım” dedi.


İçişleri Bakanlığının trafik kuralları konusunda birçok kampanya yaptığını ifade eden Öksüz,“Öncelik hayatın öncelik yayanın, ’bu yolda hep birlikteyiz’, yeni bir uygulama olarak sürücülere seyahat karnesi verilmesi uygulamasına da başlandı. Bu kampanyalarının hepsinin amacı vatandaşlarımızın trafik kazalarından korunması ve kayıplarımızı sıfıra indirmek. Bayramlar başta olmak üzere yılın 365 gününde hiçbir vatandaşımızı trafik kazasına kurban vermeyelim. Bunun için hep birliktedayanışma içinde çalışmamız lazım” diye konuştu.


Vali Türker Öksüz, jandarma ve polis ekipleriyle birlikte bir süre uygulama yaptı. Öksüz, durdurulan araçlarda el broşürü dağıttı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:25
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