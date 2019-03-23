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Vali Öksüz Digor’da incelemelerde bulundu

Kars Valisi Türker Öksüz, Digor’da birtakım incelemelerde bulundu.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:18
Vali Öksüz Digor’da incelemelerde bulundu

Kars Valisi Türker Öksüz, Digor’da birtakım incelemelerde bulundu.


Vali Türker Öksüz, programları kapsamında ilk olarak Dağpınar Beldesine geçerek burada okul ziyaretlerinde bulundu. Digor Kaymakamı Mustafa Güngör ve protokol tarafından karşılanan Öksüz, Dağpınar beldesindeki anaokulu, ilkokul ve ortaokulu ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi. Digor Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen montları öğrencilere hediye etti.


Öksüz, daha sonra Digor’a geçti. Digor’da da anaokulu, ilkokul ve ortaokulu ziyaret eden Öksüz, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.


Okul ziyaretlerinin ardından Digor’da esnaf ile buluşanVali Öksüz, esnaf ve vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi. Vali Türker Öksüz, vatandaşlar tarafından iletilen sorun ve taleplerin çözülmesi için ilgili kurumlara talimat verdi.


Devletin amacının vatandaşa hizmet etmek olduğunu ifade eden Vali Türker Öksüz, “Sizler rahat, huzurlu, mutlu bir şekilde hayatınızı sürdürüyorsanız biz de mutluyuz, huzurluyuz. Devlet ve millet birbirinden ayrılmayan, birbirini tamamlayan kavramlardır. Sizler, bizlere destek olursanız, yardım ederseniz bizim de sizlere hizmet vermemiz kolay olur. Sizlerin huzur ve güvenliğiniz en başta gelir. İlçenizdeki eğitim, sağlık, kültür, altyapı ile ilgili verilen hizmetler bizim sorumluluğumuzdur. Bunlar için sizlere hizmet ediyoruz. Taleplerinizi dinleyerek bu taleplerinizi yerine getirmeye çalışacağız. Gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemli. Lütfen çocuklarınıza dikkat edin. Uyuşturucu ve buna benzer kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, korumak zorundayız. Birlik-beraberliğiniz çok önemli. Bu birlik-beraberliği bozmak isteyen, aranıza nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeyin. Terör örgütlerinin, suç örgütlerinin içimize yaymak istenen davranışlarla ve olaylarla ilgili şüpheli gördüğünüz şahısları, olayları bizlere ihbar ediniz. Güvenlik güçlerimiz her zaman çalışıyor. Ama vatandaşımızdan destek alırsak işimiz çok daha da kolaylaşır. İnşallah sorunlarınızı çözerek, sıkıntılarınızı gidererek, bu güzel ilçemizdeki huzurun devamı için çalışacağız” dedi.


Vali Öksüz’ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, “Digorlular olarak devletimizden çok memnunuz. Özellikle Digor Kaymakamımız, belediye başkanı olarak da görev yapmaya başladığından beri her türlü alt yapı sorunlarımız çözüldü. Digor, ilçe görünümüne kavuştu. Yollarımız yapıldı, her yer tertemiz oldu, sularımız 24 saat akıyor. Çocuklarımızın ve bizlerin yaralanacağı çok güzel bir park ve yeşil alan yapıldı. Çok memnunuz” diye konuştular.


Vali Türker Öksüz’ün Digor ziyaretine; İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç,İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun eşlik etti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:18
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