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Vali Öksüz, Digor Dağpınar’da

Kars Valisi Türker, Öksüz, Digor Dağpınar Beldesi’nde bir takım incelemelerde bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 15:43
Vali Öksüz, Digor Dağpınar’da

Kars Valisi Türker, Öksüz, Digor Dağpınar Beldesi’nde bir takım incelemelerde bulundu.


Vali Öksüz, Şırnak’ın İdil ilçesi Zıvıngıga Mağaraları bölgesine düzenlenen iç güvenlik harekatında 14.10.1993 tarihinde şehit düşen Jandarma Er Kasım Vargün’ün ailesiyle de bir araya geldi.


Vali Türker Öksüz, geldiği Dağpınar’da kahvede oturan vatandaşlarla buluştu. Vali Öksüz, vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi. Digor Dağpınar’da hayata geçirlecek proje ve yatırımlarla ilgili vatamdaşları bilgilendirdi.


“Şehit ailesine anlamlı ziyaret”


Kars Valisi Türker Öksüz, geldiği Dağpınar’da şehit ailesini de unutmadı. Öksüz, 1993 yılında Şırnak’ın İdil ilçesi Zıvıngıga Mağaraları bölgesine düzenlenen iç güvenlik harekatında şehit düşen Jandarma Er Kasım Vargün’ün ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.


Şehitannesi Şahizer Vargün’le bir süre sohbet eden Öksüz, şehit ailelerinin, gözlerini dahi kırpmadan bu aziz vatan uğrunda canlarını veren şehitlerimizin emaneti olduğunu söyledi.


Türker Öksüz, “ Aziz şehitlerimiz bu vatan uğruna canlarını verdiler, kanlarını akıttılar. Sizlere karşı sorumluluklarımızın farkındayız ve ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Canları uğruna bu vatanı bizlere emanet eden, devletimizin ve milletimizin bekası uğrunda büyük fedakârlıklar gösteren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimize, onların yakınlarına ve kahraman gazilerimize hizmetkâr olmak, bizim boynumuzun borcudur. Şehit aileleri, aziz şehitlerimizin, devletimize ve bizlere emanetisiniz. Hiç şüpheniz olmasın ki bizler bu emanetlere kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız” dedi.


Vali Türker Öksüz, daha sonra Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün’den belde yapılan yatırımlarla ilgili bir brifin aldı.


Vali Türker Öksüz’ün Dağpınar ziyaretine; İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Digor Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Güngör de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:43
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