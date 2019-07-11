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Vali Öksüz, çocuklarla fidan dikti, piknik yaptı

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış’ta çocuklarla birlikte fidan dikti, ardından da çocuklarla piknik yaptı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:43
Vali Öksüz, çocuklarla fidan dikti, piknik yaptı

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış’ta çocuklarla birlikte fidan dikti, ardından da çocuklarla piknik yaptı.


Kars Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nün“Umutlu Yarınlar İçin Takipteyiz-2” Projesi kapsamında Sarıkamış’ta çocuklarla bir araya gelen Vali Türker Öksüz, Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen Orman Fidanlığını ağaçlandırdı. Çocuklarla birlikte fidan diken Öksüz, daha sonra dikilen ağaçlara can suyu verdi. Öksüz, fidan dikiminin ardından Sarıkamış Piknik ve Mesire alanında çocuklarla piknik yaparak, bir süre çocuklarla sohbet etti.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak “ÇOGEP” kapsamında yürütülen “Umutlu Yarınlar İçin Takipteyiz-2” Projesi kapsamında 12-17 yaş aralığındaki yüksek risk grubunda değerlendirilen çocuklar ve istisnai grupta yer alan 05-12 yaş aralığındaki çocuklarla sürekli iletişim halinde bulunularak hep birlikte huzurlu bir yaşam bilincinin oluşturulması, suç ve suçlu sayısında azalma, çocukların istismar edilmelerinin önüne geçilmesi, dikkatlerinin faydasız ve zararlı odaklardan çekilerek tüm yaşamları için faydalı alışkanlıklara yönlendirilmeleri sağlanıyor.


Proje kapsamında çocukların bedensel, ruhsal ve duygusal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerinin ve sosyal hayata uyumlarının sağlanması, sosyal amaçlı etkinlikler neticesinde birlik-beraberlik ve kardeşlik duygusunun güçlendirilmesi ve çocuklara aidiyet duygusu kazandırılarak milli ve manevi duygularının geliştirilmesi hedefleniyor.


Yaklaşık 50 çocukla birlikte gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Türker Öksüz, Kaymakam Recep Koşal, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, polisler ve çocuklar katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:43
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