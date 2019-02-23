Vali Öksüz, Bülbül Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu

Kars Valisi Türker Öksüz’ün mahalle sakinleriyle buluşmaları devam ediyor.

Kars’ta göreve başladığı günden itibaren vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Vali Öksüz, son olarak Bülbül Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Vali Türker Öksüz, vatandaşların sorunlarını dinledi. İlgili kurum amirlerine soruların çözülmesi için talimat verdi.

“Bizim amacımız, varlık nedenimiz sizlere hizmet etmektir”

Vatandaş odaklı Kars’a hizmet edeceklerini ifade eden Vali Türker Öksüz, “Amacımız sizlerin sorunlarınızı en aza indirmek, ihtiyaçlarınızı gidermek, ihtiyaçlarınızın, sorunlarınızın giderilmesine vesile olmaktır. Bunun yanında günlük hayatınızı kolaylaştırmak, sıkıntılarınızı gidermek, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamanızı temin etmektir. Bizim amacımız, varlık nedenimiz sizlere hizmet etmektir. Sizlere hizmet ettiğimiz sürece kendimizi mutlu sayıyoruz. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” dedi.

“Devlet ve millet birbirinden ayrılmayan, birbirini tamamlayan kavramlar”

Devlet ile milletin bir birinden ayrılamayacağına dikkat çeken Vali Türker Öksüz, “Sizler rahat, huzurlu, mutlu bir şekilde hayatınızı sürdürüyorsanız biz de mutluyuz, huzurluyuz, bizim idare anlayışımız budur. Bizim kapımız her zaman sizlere açıktır. Bir vatandaşımızın en küçük bir sıkıntısı varsa biz de üzülüyoruz. Kars gibi tarihi bir şehre hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bu ağır sorumluluğun bilincindeyiz. Sizlerden beklentimiz; birlik beraberliğinizi bozmayın. Aranıza sıkıntı, nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeden bizlere yardımcı olmanız. Devlet ve millet birbirinden ayrılmayan, birbirini tamamlayan kavramlar. Sizler, bizlere destek olursanız, yardım ederseniz bizim de sizlere hizmet vermemiz kolay olur. Sizlerin huzur ve güvenliğiniz en başta gelir diye konuştu.

“Çocuklarımızı terör örgütlerinden, suç örgütlerinden korumak zorundayız”

Başta uyuşturucu olamak üzere çocukları terör örgütlerinden, suç örgütlerinden uzak tutmak için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Öksüz, “Mahallenizdeki eğitim, sağlık, kültür, altyapı, yaşlılara, engellilere verilen hizmetler bizim sorumluluğumuzdur. Bunlar için sizlere hizmet ediyoruz. Taleplerinizi dinleyerek bu taleplerinizi yerine getirmeye çalışacağız. Gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemli. Lütfen çocuklarınıza dikkat edin. Uyuşturucu ve buna benzer kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, korumak zorundayız.Terör örgütlerinin suç örgütlerinin içimize yaymak istenen davranışlarla ve olaylarla ilgili şüpheli gördüğünüz şahısları, olayları bizlere ihbar ediniz. Her zaman tüm ilgili kurumlarımıza rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Güvenlik güçlerimiz her zaman çalışıyor. Ama vatandaşımızdan destek alırsak işimiz çok daha da kolaylaşır. İnşallah sorunlarınızı çözerek, sıkıntılarınızı gidererek, daha iyi bir Bülbül Mahallesi oluşturacağız. Bunun için çok çalışacağız. Geldiğiniz için, özellikle kadın vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Vali Türker Öksüz, konuşmasının ardından vatandaşlara söz verdi. Mahalle sakinleri sorun ve sıkıntılarını Vali Öksüz’e anlattı. Öksüz, vatandaşların istek ve sorunlarının kısa sürede çözülmesi için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

Vali Türker Öksüz’ün Bülbül Mahallesi ziyaretine İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Jandarma Alay Komutan Vekili Albay, Murat Kılıç ve kurum ve daire amirleri de hazır bulundu.