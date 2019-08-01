Vali Öksüz, 30 Ekim Mahallesi sakinleriyle buluştu

Kars Valisi Türker Öksüz, belirli periyotlarla gerçekleştirdiği halk buluşmaları kapsamında 30 Ekim Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Çocuklara ayrı değer veren ve her fırsatta çocuklarla buluşan Vali Öksüz, program öncesinde kendisini bekleyen çocuklarla bir süre sohbet etti. Öksüz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali Türker Öksüz, 30 Ekim Mahalle sakinleri ile bir araya gelmek, mahallenin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde görüp ilk ağızdan dinleyerek gerekli çözüm yollarını üretmek amacıyla bu tür toplantılar yaptıklarını belirtti.

30 Ekim Mahallesi’nin ihtiyaç ve talepleri konusunda kendisine iletilen altyapı, çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, ışıklandırma, çocuklar için spor alanları başta olmak üzere diğer ihtiyaç ve sorunların çözümü için Valilik olarak gerekli desteğin vereceklerini ifade eden Vali Öksüz, ilgili kamu kurumları ile koordinasyon içinde gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Mahalle Muhtarı Gülsevim Akar,mahallede başta taziye evi, alt yapı, gece bekçisi, dolmuş güzergahı, yeşil alan, sokak köpekleri ve çocuklar için oyun alanları olmak üzere bir çok sorunun bulunduğunu vurguladı.Sorunları dinleyen Vali Öksüz, talep ve sorunların çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Daha sonra mahalle sakinleriyle birlikte çay içen Vali Öksüz’e 30 Ekim Mahallesi ziyaretine Vali Yardımcısı Serdar Demirhan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile ilgili daire ve kurum amirleri eşlik etti.