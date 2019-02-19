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Vali öğrencilere bağlama dağıttı

Rize Valisi Kemal Çeber, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda öğrencilere bağlama dağıttı.

19 Şubat 2019 Salı 19:01
Vali öğrencilere bağlama dağıttı

Rize Valisi Kemal Çeber, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda öğrencilere bağlama dağıttı.


Rize Valisi Kemal Çeber, eşi Neslihan Ayan Çeber ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu ziyaret ederek, sosyal etkinlikler için okul idaresince temin edilen 30 adet bağlamanın öğrencilere dağıtım törenine katıldı. 5/D sınıfını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet de eden Vali Çeber, 5/D sınıfından bir grup öğrencinin kendisini makamında ziyaret ettiğini belirterek, “Bu sınıftan birkaç öğrencimiz daha önce beni makamında ziyaret etmişlerdi. Benden de sınıflarını ziyaret etmemi ve bir de akıllı tahta talebinde bulunmuşlardı. Şimdi sözümüzü tutmuş olduk, hem kendilerine iadeyi ziyarette bulunmuş ve hem de akıllı tahtalarını teslim etmiş olduk” dedi.


Vali Çeber ve beraberindekiler daha sonra öğretmenler odasına geçerek, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hayrullah Dilmaç ve Müdür Yardımcısı Bekir Kocaman’a doğum günü sürprizi yaptılar. Vali Çeber, iki öğretmene bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden ve yetiştirdikleri çocuklardan dolayı teşekkür ederek, “Öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslektir. Çünkü siz değerli öğretmenlerimiz çocuklarımızın ruhuna, hayatına dokunuyor ve insanlara şekil veriyorsunuz. Herkesin hayatında birkaç kahraman vardır. Bu kahramanlar arasında muhakkak bir tanesi öğretmenlerinden biridir. Bu yönüyle bütün öğretmenlerimize, özverili çalışmalarından dolayı ve geleceğimize yön verdikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün burada doğum günlerini kutladığımız Hayrullah ve Bekir hocama da sağlıklı uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.


Vali Çeber, okulda son olarak öğrencilere farklı bir sosyal etkinlik alanı sağlamak için sponsorlar aracılığı ile okul idaresince temin edilen 30 bağlamanın ortaokullar arası halk oyunları yarışmasında Rize birincisi olan folklor ekibe dağıtımının gerçekleştirildiği programa katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 19:01
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