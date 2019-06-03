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Vali Nayir, bayram öncesi uygulama noktasını denetledi

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit bayram öncesi yola çıkacak vatandaşlarla sohbet ederek trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:14
Vali Nayir, bayram öncesi uygulama noktasını denetledi

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit bayram öncesi yola çıkacak vatandaşlarla sohbet ederek trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptı.


Ramazan Bayramı sebebi ile verilen dokuz günlük tatil, trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların emniyetli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için emniyet ve jandarma ekipleri bayram öncesi trafik denetimlerine hız verdi. Ekiplerinin başında bizzat denetimlere katılan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve beraberindekiler seyahat halindeki vatandaşlarla sohbet ederek, hem bayramlarını tebrik etti, hem de trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptı.


İlk olarak Sakarya Büyükşehir Terminalinden hareket edecek otobüs şoförleri ve yolcular ile görüşen Vali Nayir, "Emniyet ve jandarma yetkililerimizle önce otogara uğradık. Oradaki hareket haline geçmeye çalışan otobüslerimizle görüştük ve yazıhanelerle görüştük, giden yolcularımıza hayırlı yolculuklar diledik. Yol üzerinde kontrol görevi yapan ekiplerimize de bir uğrayıp onlarla da yine aynı şekilde yoluna devam edecek olan yolcularımıza bir hayırlı yolculuklar, hayırlı bayramlar diliyoruz. Aynı zamanda kaptanlarımıza da bir ikaz da bulunuyoruz giden yolcuların can emniyetini düşünerek kurallara uyup gidilmesi gereken yere kadar en emniyetli sürüşü takip etmelerini onlardan istiyoruz. Görmüş olduğumuz güzel bir dönem rahat bir yolculuk dönemi. Arkadaşlarımız da buna dikkat ediyorlar hem kolluk birimlerimiz hem de otobüs birimlerimiz onlara dikkat ettiklerini biz de burada müşahede etmiş olduk" dedi.


Çocuklara, ailelerini denetlemeleri için kırmızı düdük ve yelek ile broşürler dağıttıklarını da belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün uygulaması, bir karne uygulaması. Tek başına yola devam edenler için de geçerli anne-babalarının 5 ayrı konuda ne kadar trafiğe dikkat ettiklerinin bir karnesini düzenliyor onun da fotoğrafını çekip Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderiyor. Böyle bir çocuklarımızı da işin içine alan, onların da bu trafik düzenine katkı sağlayan rollerini biz önemsiyoruz, çocuklarımız geleceğin Türkiye’si olduğu için kurallara uymada biz onların gayretini her şeyden daha önemli buluyoruz" diye konuştu.


Sakarya’nın önemli bir geçiş güzergahında bulunduğunu ve kolluk kuvvetlerinin gerekli tüm tedbirleri aldığını ifade eden Vali Nayir, "Aynı şekilde bütün yol güzergahlarımızda Kaymakamlıklarımız dahil Emniyet ve Jandarma birimlerimiz belli mesafelerde kontrol ekiplerini bulunduruyorlar. Zaman içerisinde bazen helikopterle, bazen de donlarla da bu kontrol devam ediyor. Bütün tatil bitene kadar da bu böyle devam edecek tatil yayıldığı zaman biraz daha yükümüz azalmış oluyor bizim. Giden sayısı belki çok oluyor ama günlere dağıldıkları için biraz daha rahat bir gidiş ve dönüş seyrediyoruz. İnşallah havalar da böyle güzel bazen iklim şartları da bizim kazaların sebebi olabiliyor. Bu günlerde o yönden de şansımıza İnşallah kazasız, belasız bir bayram geçirmek için tüm tedbirleri almış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:14
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