Vali mütevaziliği

YENİAKİT.COM.TR - Tokat Valiliği görevini başarıyla sürdüren Dr. Ozan Balcı, alışılmışın dışında bir vali Ozan Balcı, normal bir vatandaş gibi makam aracıyla kırmızı ışıkta bekliyor. Sade bir vatanfaş gibi halkın arasında yer alan Vali Ozan Balcı, acil olmayan durumlar dışında kırmızı ışıkta makam aracıyla durup vatandaşlarla birlikte yeşil ışığı bekliyor. Aracına ayrı bir şerit açtırmayan Vali Balcı’nın aracı, yeşil ışığın yanmasıyla diğer otomobillerle birlikte hareket ediyor.

Ozan Balcı’nın makam aracı son olarak Tokat il merkezindeki Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda görüntülendi. Vali’nin kırmızı ışıkta bekleyen aracından dolayı şaşkınlığa uğrayan vatandaşlar, durumu fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

“Kapalı kapılar arkasındaki donuk devlet adamı” imajının tamamen dışında bir yönetim anlayışıyla Tokat Valiliği’ni yürüten Ozan Balcı’nın bu hassasiyeti Tokatlılar’ın takdirini kazanıyor.

KAYAPINAR'IN 'HIZIR KAYMAKAMI'YDI

Daha önce Diyarbakır’da Kayapınar Kaymakamlığı görevini yürüten Ozan Balcı, Valiler Kararnamesi ile Tokat Valiliği’ne atanmıştı. Diyarbakır’da “Hızır Kaymakam” olarak tanınan Balcı, ‘Kayapınar Hızır Projesi’ni hayata geçmirmişti. Proje kapsamında 50 bin haneye ziyaret gerçekleştirilmiş ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet büyüklerinin selamları iletilmişti.

Devlet-Millet bütünlüğünü sağlamayı ve devletin vatandaşına verdiği kıymeti göstermek için gerçekleştirilen bu ziyaretlerde aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirlenmiş, Hızır ekipleri tarafından 10 bin aileye çeşitli yardımda bulunulmuştu.

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