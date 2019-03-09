Vali Mustafa Tutulmaz 8’nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığına ziyarette bulundu

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ,8’nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığına ziyarette bulundu.

Vali Tutulmaz’a, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Özdemir Şan ile 8’nci Ana Bakım Merkezi Komutanı Müh. Alb. Erdinç Dinçer eşlik etti. Karşılama mangası tarafından karşılanan Vali Mustafa Tutulmaz, ziyaret şeref defterini imzaladı. Daha sonra fabrikada incelemelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, Kompozit Yelek Atelyesi, Kompozit Başlık Atelyesi ve Lastik ve Kauçuk Atelyesinde üretilen ürünlerle ilgili olarak 8’nci Ana Bakım Merkezi Komutanı Müh. Alb. Erdinç Dinçer’den bilgiler aldı. Vali Tutulmaz atış poligonunda fabrikada üretilen başlıkların kalitesini de test etti.

Ziyaretleri sırasında değerlendirmelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin malzeme ve ekipmanlarının bir bölümünün ilimizde bulunan 8’nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı tarafından temin edildiğini belirtirken, Türk Silahlı Kuvvetleri gücüne güç katan malzeme ve ekipmanların üretiminde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Vali Mustafa Tutulmaz 8’nci Ana Bakım Merkezi Komutanı Müh. Alb. Erdinç Dinçer’i makamında ziyaret ederek, incelemeleri sırasında göstermiş olduğu ilgi için teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi.