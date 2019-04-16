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Seçim 2019 Sayfası

Vali Mustafa Masatlı, İl Göç Kurulu toplantısına başkanlık etti

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığında “İl Göç Kurulu Toplantısı” düzenlendi.

16 Nisan 2019 Salı 14:42
Vali Mustafa Masatlı, İl Göç Kurulu toplantısına başkanlık etti

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığında “İl Göç Kurulu Toplantısı” düzenlendi.


Toplantıda, Ardahan’da ikamet eden yabancı uyruklu kişiler, geçici koruma kapsamında yaşayan Suriye uyruklu kişiler ve kolluk kuvvetleri tarafından tespiti yapılan düzensiz göçmenlerle ilgili konular tüm detayları ile ele alındı.


Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem, ilgili kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 14:42
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