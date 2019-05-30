0553 313 94 23

Vali Mustafa Masatlı, Hanak ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Hanak ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:42
Vali Mustafa Masatlı, Hanak ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Hanak ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.


İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile birlikte Hanak’a giden Vali Masatlı, ilçe Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakamlık binasında hizmet almak için bekleyen vatandaşlarımızla da görüşen Vali Mustafa Masatlı, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler dileyen Masatlı,vatandaşlarla da sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.


Vali Mustafa Masatlı, daha sonra, Ortakent Mahallesine giderek, burada yapımı devam eden 9 derslikli ilkokul inşaatını denetledi, mahallede taziye ziyaretinde bulundu.


Masatlı, Şahdenizi doğalgaz Boru hattının bağlı olduğuBOTAŞ’a ait kompresör istasyonunu da ziyaret ederek, yetkililerden istasyonun kapasitesi ve diğer faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadir gecesi 2019 ne zaman? Kadir gecesinde nasıl ibadet edilmeli?
    1. Kadir gecesi 2019 ne zaman? Kadir..
    2. TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman..
    3. Vali Pekmez hükümet konağı ve hizmet..
    4. Başkanı Sümer anız yangınları..
    5. Besni’de görsel sanatlar teknoloji..
    6. Samsat’ta ses yarışması yapıldı
    7. TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk..
    8. Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı
    9. ABD ile İngiltere, Bağdadi için..
    10. Organ bağışçıları için mevlit
    11. Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı
    12. Bakan Selçuk, TİSK 2018 Kurumsal..
    13. Avcı'nın Beşiktaş'taki maaşı dudak..
    14. MSB'den açıklama! 'Hedef tam isabetle..
    15. Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev
    16. TİKA'dan Bakü'de iftar
    17. TBMM Genel Kurulu
    18. Torba teklif TBMM Genel Kurulunda..
    19. Kamyonette sıkışanları kurtarmak için..
    20. MGK, “Pençe Harekâtı”nı masaya yatırdı
    21. Torba teklif, TBMM Genel Kurulunda..
    22. MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı
    23. "İran'ın BAE'deki petrol tankerlerine..
    24. TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır?..
    25. Bayramda misafirleriniz için..
    26. Karabük'teki silahlı soygun girişimi
    27. Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli..
    28. Röportajda "kafa keseceğim" diyen..
    29. Adıyaman’da evde çıkan yangın paniğe..
    30. Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz