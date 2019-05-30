Vali Mustafa Masatlı, Hanak ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Hanak ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile birlikte Hanak’a giden Vali Masatlı, ilçe Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakamlık binasında hizmet almak için bekleyen vatandaşlarımızla da görüşen Vali Mustafa Masatlı, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler dileyen Masatlı,vatandaşlarla da sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Mustafa Masatlı, daha sonra, Ortakent Mahallesine giderek, burada yapımı devam eden 9 derslikli ilkokul inşaatını denetledi, mahallede taziye ziyaretinde bulundu.

Masatlı, Şahdenizi doğalgaz Boru hattının bağlı olduğuBOTAŞ’a ait kompresör istasyonunu da ziyaret ederek, yetkililerden istasyonun kapasitesi ve diğer faaliyetler hakkında bilgi aldı.