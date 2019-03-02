Vali Mustafa Masatlı, halk pazarını ziyaret etti Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kapalı Halk Pazarını ziyaret ederek, esnaf ve halkla buluştu.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kapalı Halk Pazarını ziyaret ederek, esnaf ve halkla buluştu.

İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı Selçuk Erdem ile birlikte kapalı pazarı ziyaret eden Vali Mustafa Masatlı, pazar esnafıyla görüştü, işlerinin durumunu öğrendi. Pazarda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Vali Masatlı, alışveriş yaptığı esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu.

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