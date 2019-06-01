Vali Mustafa Masatlı, Göle’de

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Göle ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile birlikte Göle’ye giden Vali Mustafa Masatlı,Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, Başkan İlhan Gültekin’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Belediye ziyaretinin ardından Vali Mustafa Masatlı, Kaymakam Cevat Gün ve beraberindekilerle birlikte Hükümet Konağı yapımı için tahsis edilen arsada incelemelerde bulundu. Vali Mustafa Masatlı, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler dileyen Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarımızla da sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi, yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik etti.

Vali Mustafa Masatlı, daha sonra, ilçede süt ürünleri üzerine iş yapan üç firmayı ziyaret etti. Kaşar ve tereyağı üretimi yapan firmaların tesislerinde incelemelerde bulunan Vali Masatlı, firma yetkililerinden üretim aşamaları ve üretilen ürünler hakkında bilgi aldı.