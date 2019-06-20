Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında, Milli Eğitim yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenlendi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Milli Eğitim bünyesindeki idareci ve öğretmenlerle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Gençlik Merkezinde bir araya geldiği idareci ve öğretmenlerle geride kalan eğitim-öğretim döneminin değerlendirmesini yapan Vali Masatlı geçtiğimiz hafta sonu yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı başta olmak üzere, ilimizin eğitim durumu ve eğitimde yaşanan sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu ve yılsonu değerlendirmelerle birlikte bir çalıştayın yapılacağını söyledi.

Ardahan’ın eğitim kalitesinin hak ettiği seviyeye gelmesi noktasında idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler olarak herkesin sorumluluk taşıdığını aktaran Vali Masatlı, önümüzdeki döneme daha yapıcı ve daha sistemli bir şekilde başlamanın önemine işaret etti.

Vali Masatlı, ayrıca, alanlarında uzman üniversite öğretim üyeleri tarafından kişisel gelişim, eğitim teknikleri ve yeni eğitim metotları ile ilgili seminerler düzenleneceğini ifade etti.