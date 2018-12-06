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Vali Murat Zorluoğlu Vanlılarla vedalaştı

Zorluoğlu:"Trabzon ve Van arasında uzun yıllar önce bir kardeşlik köprüsü oluşturulmuştu. Ama inanıyorum ki bizimle birlikte bu kardeşlik bambaşka bir boyut ve yeni bir ivme kazanacak"

06 Aralık 2018 Perşembe 15:24
Vali Murat Zorluoğlu Vanlılarla vedalaştı

VAN (AA) - AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, havaalanındaki vedalaşmanın ardından kentten ayrıldı.

Zorluoğlu, Ferit Melen Havaalanı'nda, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kaymakamlar, kurum amirleri ve vatandaşlarla vedalaştı.

Bazı vatandaşların duygusal anlar yaşadığı vedalaşma programında konuşan Murat Zorluoğlu, Trabzon'da yeni bir hayata adım atacaklarını anlattı.

"Burada insanların bu sevgi seli, muhabbeti, teveccühü hakikaten bizi çok duygulandırdı." diyen Zorluoğlu, "Buradan hüzünlü bir şekilde ayrılıyoruz. Gönlümüzde birçok güzel anıyı da Trabzon'a götürüyoruz. Diğer taraftan da kendi memleketimize, insanımıza, Trabzon'a hizmet etmenin heyecanını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Van'dan çok özel anılarla ayrıldığını dile getiren Murat Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Trabzon ve Van arasında uzun yıllar önce bir kardeşlik köprüsü oluşturulmuştu. Ama inanıyorum ki bizimle birlikte bu kardeşlik bambaşka bir boyut ve yeni bir ivme kazanacak. Dostluğumuz, kardeş şehir ilişkisi içerisinde bundan sonra da kıyamete kadar baki olacak."

Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, vedalaşmanın ardından kentten ayrıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:24
  1. Havalimanı
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